两岸金融：台湾金管会称大中华区中文汇款平台可望于7月启动

路透台北3月5日 - 台湾金管会银行局周二表示，已核准财金资讯公司新建外币结算平台，7月将开办人民币汇款，大中华区跨境中文汇款平台也将争取在7月启动。

金管会银行局副局长邱淑贞在一场记者会并表示，为推动两岸现代化金流平台，除了外币结算平台建置外，也包括大中华区中文汇款平台。

“(英文)拼音跟中文间有些差距，两岸已有共识建立大中华区跨境中文汇款平台，”她说。

她并称，已请财金公司尽快跟中国银行谈好一个界面的连结，尽快在7月跟人民币汇款一并上路。