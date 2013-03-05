两岸金融：台湾金管会称大中华区中文汇款平台可望于7月启动

中股业绩：上港集团2016年实现净利69.39亿元，同比增长5.74%
路透上海3月29日 - 中国上海国际港务(集团)股份有限公司最新公告，2016年公司实现净利润 69.39亿元人民币，同比增长5.74%。报告期内公司母港集装箱吞吐量完成3,713.3万标准箱，同比增长1.6%，再创历史新高。
路透台北3月5日 - 台湾金管会银行局周二表示，已核准财金资讯公司新建外币结算平台，7月将开办人民币汇款，大中华区跨境中文汇款平台也将争取在7月启动。
金管会银行局副局长邱淑贞在一场记者会并表示，为推动两岸现代化金流平台，除了外币结算平台建置外，也包括大中华区中文汇款平台。
“(英文)拼音跟中文间有些差距，两岸已有共识建立大中华区跨境中文汇款平台，”她说。
她并称，已请财金公司尽快跟中国银行谈好一个界面的连结，尽快在7月跟人民币汇款一并上路。
台湾央行日前称，外币结算平台3月先开办美元汇款，7月再开办人民币汇款，未来银行间或央行/银行之间的外汇交割/远汇等商品可望纳入此平台结算。 (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
路透上海3月29日 - 中国上海国际港务(集团)股份有限公司最新公告，2016年公司实现净利润 69.39亿元人民币，同比增长5.74%。报告期内公司母港集装箱吞吐量完成3,713.3万标准箱，同比增长1.6%，再创历史新高。
路透迪拜3月28日 - 在沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)首次公开发行(IPO)之前，沙特政府决定降低该公司的税率。分析师周二估计，此举将使沙特阿美估值增加1万亿(兆)美元。
--中国期货业协会近日发布实施《关于期货行业履行脱贫攻坚社会责任的意见》，主要特点体现在：倡导结对帮扶，因地、因人施策，实现精准脱贫；突出产业帮扶，形成行业扶贫特色；创新扶贫方式，加强机构合作；此外，中期协还要完善考核体系，层层压实责任，建立长效机制。