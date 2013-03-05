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亚洲 | 2013年 3月 5日 星期二 17:42 BJT

两岸金融：台湾金管会称大中华区中文汇款平台可望于7月启动

路透台北3月5日 - 台湾金管会银行局周二表示，已核准财金资讯公司新建外币结算平台，7月将开办人民币汇款，大中华区跨境中文汇款平台也将争取在7月启动。

金管会银行局副局长邱淑贞在一场记者会并表示，为推动两岸现代化金流平台，除了外币结算平台建置外，也包括大中华区中文汇款平台。

“(英文)拼音跟中文间有些差距，两岸已有共识建立大中华区跨境中文汇款平台，”她说。

她并称，已请财金公司尽快跟中国银行谈好一个界面的连结，尽快在7月跟人民币汇款一并上路。

台湾央行日前称，外币结算平台3月先开办美元汇款，7月再开办人民币汇款，未来银行间或央行/银行之间的外汇交割/远汇等商品可望纳入此平台结算。 (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)

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