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亚洲 | 2013年 3月 5日 星期二 17:50 BJT

中港股市：沪市反弹收复部分失地，中资发电股推动港股小幅收高

“今日量能并没有放大，主要是银行股走强带动化工等避险品种反弹，但地产利空仍没有完全消化，短期还有地方细则的出台，因而预计反弹持续性较差。”南京证券分析师温丽君称。

她并分析指出，地产调控关键要看落地情况，如果从严将会对大盘走势形成较大冲击，关键看地方执行空间如何把握，“若调控细则温和，那么本月股指将于2,200-2,244点区间震荡，具体走势4月再见分晓；若利空执行力度强于市场预期，那么则将继续下探”。

上证180金融指数 收盘涨5.86%。其中，平安银行 涨停收报23.93元。

中国今日稍早公布的政府工作报告称，今年的GDP增长目标为7.5%左右，与去年目标相同；CPI(居民消费价格指数)涨幅控制在3.5%左右，去年目标为4%左右；今年M2(广义货币供应量)增长目标13%左右,去年目标为14%。中国2012年GDP实际增幅7.8%，CPI上涨2.6%，M2增长13.8%。

中国发改委宣布计划加快市场改革，推动节能及抗击污染。受电价上调的憧憬影响，中国电力生产商股价扬升，但煤炭生产商股价承压。华润电力 跳涨5.4%。

中国旺旺控股 延续涨势，此前该公司午间公布2012年净利增长32%。旺旺收高3.6%。

中国地产股持续处于守势，此前中国国家总理温家宝在全国人民代表大会上重申政府抑制楼市投机性需求的承诺。地产股周一挫跌，因中国国务院在上周五晚宣布了新一轮的楼市调控政策。(完)

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