中港股市：沪市反弹收复部分失地，中资发电股推动港股小幅收高

“今日量能并没有放大，主要是银行股走强带动化工等避险品种反弹，但地产利空仍没有完全消化，短期还有地方细则的出台，因而预计反弹持续性较差。”南京证券分析师温丽君称。

她并分析指出，地产调控关键要看落地情况，如果从严将会对大盘走势形成较大冲击，关键看地方执行空间如何把握，“若调控细则温和，那么本月股指将于2,200-2,244点区间震荡，具体走势4月再见分晓；若利空执行力度强于市场预期，那么则将继续下探”。

上证180金融指数 收盘涨5.86%。其中，平安银行 涨停收报23.93元。

中国今日稍早公布的政府工作报告称，今年的GDP增长目标为7.5%左右，与去年目标相同；CPI(居民消费价格指数)涨幅控制在3.5%左右，去年目标为4%左右；今年M2(广义货币供应量)增长目标13%左右,去年目标为14%。中国2012年GDP实际增幅7.8%，CPI上涨2.6%，M2增长13.8%。

中国发改委宣布计划加快市场改革，推动节能及抗击污染。受电价上调的憧憬影响，中国电力生产商股价扬升，但煤炭生产商股价承压。华润电力 跳涨5.4%。

中国旺旺控股 延续涨势，此前该公司午间公布2012年净利增长32%。旺旺收高3.6%。