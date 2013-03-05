中国债市：现券收益率变化不大，资本市场大涨施压同时资金面等则提供支撑

路透北京3月5日 - 中国银行间债市周二现券收益率变化不大。市场人士表示，虽然资本市场大涨施压现券，但资金面情况尚可，加之国开行浮息债招标仍受追捧，则提供着支撑。

“下午受大盘影响，（现券）抛盘有一些，但交易暂时难达成，”上海一银行交易员称，“整体资金还好，国开四只新债结果也低于预期，经济也就弱复苏。”

他并称，外汇占款数据大幅增长，资金面短期或不会有太大问题，现券短期或呈现窄幅波动的格局；在此预期下，部分机构更加注重持有期收益，会选择持有短期融资券品种。

中国股市沪综指周二反弹收高2.3%创逾一个月最大单日升幅，受银行证券等金融类股整体大涨带动，医药、化工等个股亦走势强劲。尽管今日大涨部分缓和市场情绪，但分析师表示，由于房地产调控利空尚未完全消化，后续走势仍将取决于政策执行力度，因而大盘短线仍将以震荡走势为主。

中国央行周二公布，1月末金融机构外汇占款余额为265,370.07亿元人民币。据此计算，当月外汇占款增加6,836.59亿元，创下历史最高水平。

国家开发银行 周二首次增发Shibor基准的四期浮息债，利差均低于此前预测均值，亦明显低于二级市场估值。因对未来Shibor价格持坚预期吸引需求，其中三至七年期品种投标倍数逐次提高，显示需求更旺。

剩余期限约2.91年的国债130004券最新成交报价对应收益率 为3.1024%,上交易日尾盘报3.0900%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 3.0120 4.1859

上日 3.2865 4.2868

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 2.8950/2.8290 国债参考率报价 2.7890/2.7205 金融债参考率报价 3.3445/3.2728(完)