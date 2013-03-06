重温稿-台湾货币市场：央行虽扩大冲销但无碍资金宽裕，短率稳于低位

日本股市：日圆跌势暂停拖累日经指数收低，但半导体类股上涨
路透东京3月30日 - 日本股市日经指数周四下跌，日圆走软趋势中止造成拖累；但半导体设备制造商上涨，追随纳斯达克市场隔夜的涨势。
* 资金充裕但需求不佳
* 央行略加大冲销
* 短率仍在低位不变
记者 高洁如
路透台北3月5日 - 台湾银行间短率周二大致平稳。央行因今日存单到期较少，为平衡每日存单到期的数量，增发不少存单。不过提存期初市场的资金情势仍然偏多，且需求不佳，整体而言资金情势平稳，利率稳于目前低位不变。
本地银行资金调度人士表示，昨日央行虽然减发不少存单，但今日增发不少，令不少银行喜出望外。但是外商银行的资金还是非常充裕，新的拆出对象难觅。
“还是一样，钱都滥到乱七八糟。”一位外商银行资金调度人员说。她也表示，央行增加发行存单并未明显惠及外商银行，台湾的资金情势仍然平稳充裕，目前来看，计今年内可能不会有太大变化。
银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.388%，同于上日;今日区间在0.295-0.4%，上日在0.295-0.43%；一周拆款利率在0.388-0.44%，上交易日在0.388-0.50%。
**短票利率也维稳**
票券商指出，日前央行开出利率0.87%的14天期存单供银行申购，这稍稍缩减了银行买入短票的胃纳。不过自今日起，央行不开放银行申购14天期存单之后，银行的买票意愿陆续回笼，买气居高不坠。
不过，票券商表示，由于今日的短票量仍少，票券商并未试图压低短票利率，因此短票利率也大致维持不变。
今日30天左右短票利率今日成交在0.7-0.71%，同于上日。
台湾央行今日共发行874亿台币存单，若相较存单到期金额53亿，存单发行余额增821亿台币。
本周央行存单到期金额共1兆(万亿)3,225.6亿台币，本周余日的存单到期情况分别为：周三3,610.7亿，周四1,164亿以及周五1,574亿台币。
拆款中心资料 显示，周二超额准备为281亿台币；累计超额准备为577亿台币，加计前期1%的超额准备为1,745亿台币。
**公债RP利率持平**
公债与公司债附买回(RP)利率则是大致持稳。资金调度人士表示，今日资金分布感觉多缺不一，部分投信与寿险略有走钱，但无碍调度，RP利率持平在既有水位。
一票券商交易员指出，投信与寿险客户的资金有变少，其中寿险可能是因为有汇往海外投资的需求所致。
另一银行交易员则指出，今日有进有出，是有两家寿险将资金抽离，但对整体的调度没有影响，以续做为主。
证券商方面，一交易员称，投信对新券仍有需求，但近期没有标的可交易。以客户的资金状况来看，近期公司债RP利率或许有向下承做的机会。
证券商的公债10天期附买回利率成交区间在0.68-0.70%；一个月期公司债RP利率交投区间则在0.79-0.80%，部分在0.78%。
票券商方面，大型业者的10天期公债附买回利率成交区间在0.60-0.66%；一个月期公司债RP利率交投区间则在0.68-0.73%。
交易商表示，本周除明日有400亿台币的10年期公债交割外，并无特别的紧缩因素。(完) (审校 黄凯/杨淑祯)
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