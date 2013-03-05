中国金融：建行称目前暂没有收缩房地产贷款，平台贷款的情况亦好

更正-美国政经：众议院一委员会批准议案，允许国会审查美联储货币政策
路透华盛顿3月28日 - 美国共和党控制的众议院监管与政府改革委员会(House of Representatives Committee on Oversight and Government Reform)周二批准一项议案，允许国会审查美国联邦储备理事会(美联储，FED)货币政策。美联储决策者反对这一提议，但该提议是否获得最终批准还不好说。
路透北京3月5日 - 中国建设银行 行长张建国周二表示，目前暂没有收缩房地产贷款，平台贷款的情况也很好。
张建国是在“两会”（全国人大和政协会议）间隙做上述表示的。他并称，对于今年中国经济增长实现7.5%的目标很有信心。
“我们自身对平台贷款控制很严，比较早的时候就制定了规则，经过这几年，平台贷款现金流全覆盖的水平很高、质量很好，超过90%。”他说。
国务院上周五最新公布房地产调控政策细则，要求继续严格执行商品住房限购措施，同时严格执行二套及以上住房信贷政策，对房价过快上涨城市可进一步提高二套房首付比例和贷款利率。有分析师预计，未来针对需求端的限购政策可能仍是调控重点。 （完） (发稿 康熙泽; 撰写 曹巍浩; 审校 黄凯)
路透华盛顿3月28日 - 美国共和党控制的众议院监管与政府改革委员会(House of Representatives Committee on Oversight and Government Reform)周二批准一项议案，允许国会审查美国联邦储备理事会(美联储，FED)货币政策。美联储决策者反对这一提议，但该提议是否获得最终批准还不好说。
路透上海3月29日 - 中国上海国际港务(集团)股份有限公司最新公告，2016年公司实现净利润 69.39亿元人民币，同比增长5.74%。报告期内公司母港集装箱吞吐量完成3,713.3万标准箱，同比增长1.6%，再创历史新高。
路透迪拜3月28日 - 在沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)首次公开发行(IPO)之前，沙特政府决定降低该公司的税率。分析师周二估计，此举将使沙特阿美估值增加1万亿(兆)美元。