中国金融：建行称目前暂没有收缩房地产贷款，平台贷款的情况亦好

路透北京3月5日 - 中国建设银行 行长张建国周二表示，目前暂没有收缩房地产贷款，平台贷款的情况也很好。

张建国是在“两会”（全国人大和政协会议）间隙做上述表示的。他并称，对于今年中国经济增长实现7.5%的目标很有信心。

“我们自身对平台贷款控制很严，比较早的时候就制定了规则，经过这几年，平台贷款现金流全覆盖的水平很高、质量很好，超过90%。”他说。