更新版 1-中国金融: 1月外汇占款创历史新高，展望全年对资金面影响偏积极

* 1月外汇占款激增6,836.59亿元，创历史新高

* 外汇占款又成向市场提供基础货币的重要来源

* 1月如此高的外汇占款应仅是短期现象

* 今年全年新增外汇占款对资金面的影响偏积极 (新增分析师评论及细节)

路透北京3月5日 - 中国1月银行代客结售汇顺差大幅回升，已经预示了当月外汇占款增量或超去年全年。果不其然，央行周二公布数据显示，1月外汇占款激增6,836.59亿元人民币，远超去年全年仅不到5,000亿元的外汇占款增量，更创下历史新高。

但分析人士多数认为如此高的外汇占款仅是短期现象，今年全年新增外汇占款对资金面的影响偏积极，但远非“极度乐观”。

该数据亦印证了市场此前的预期，春节前银行间市场利率较为罕见地呈现平稳走势，流动性显着改善，除了央行在公开市场的流动性投放外，外汇占款的飙升也是重要推手。而针对节后过宽的流动性，央行已重启了正回购。

“毫无疑问，今年的新增外汇占款将远远高于去年。目前情况看，外汇占款又重新构成向市场提供基础货币的一个重要来源。”金融问题专家赵庆明说。

招商证券宏观经济研究主管谢亚轩预计2月新增外汇占款规模回落，但仍将高于1,000亿元。

根据央行网站的金融机构人民币信贷收支表,今年1月末金融机构外汇占款余额为265,370.07亿元人民币,据此计算,当月外汇占款增加6,836.59亿元.同期,财政性存款余额为27,725.09亿元,当月增加3,298.68亿元.上述两项数据表明,1月份市场因此增加的流动性为3,537.91亿元。

根据央行数据统计，2012年全口径外汇占款增量为4,946亿元，月均仅逾400亿元,并伴有数月出现减少现象。

中国国家外汇管理局此前公布的数据显示，1月银行代客结汇1,818亿美元，售汇892亿美元，代客结售汇顺差926亿美元，顺差额远超上月水平；同期，银行代客远期结汇签约312亿美元，远期售汇签约218亿美元，远期结售汇为净结汇94亿美元。

谢亚轩认为，1月的外汇占款印证了一个问题，即2012年11月和12月金融机构新增外汇占款数据异常，远低于同期银行代客结售汇顺差规模，每月的差额都在300亿美元以上，折合人民币近2,000亿元.

“如果由于种种原因11月和12月这部分结售汇顺差未体现在当期新增外汇占款数据中，2013年1月的数据只是一个'朝三暮四'或是'暮四朝三'的问题,并不是新一轮国际资本的涌入信号。”他表示。

**外汇占款大幅增长难持续**

今年宏观经济形势好于去年，吸引国际资本回流中国。不过分析人士普遍相信，推动1月外汇占款创新高的主要是短期因素，外汇占款大幅增长难以持续。

“1月资本流入规模上升和发达国家宽松货币政策、国内同业代付影响减弱和春节等多个因素相关...并非‘热钱’大举涌入。”谢亚轩说。

中金公司发布的报告亦认为，外汇占款的大幅增加更多是短期因素导致，未来难以持续。因此，货币政策不需要显着收紧来对冲外汇占款增加，短期内上调存款准备金率的可能性小。

春节长假后,中国央行公开市场即以暂停逆回购,并在近八个月后重启正回购的"新面貌"登场.业内人士此前已表示，除了预期中的商业银行节日备付资金回流外,1月明显攀高的外汇占款,亦或是促动央行此举的背后推手.

近期中国央行公开市场重启正回购回笼资金，备受市场关注。全国政协委员、中国人民银行行长周小川对此表示，采取正/逆回购交替进行的主要原因是春节因素，因为春节前投放了一些流动性，春节后要收回一些。 他并称，今年广义货币供应量（M2）预期增长13%左右，旨在强调货币供应量不能过快地增长。

中国国务院周二在向“两会”提交的政府工作报告中称，2013年继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策；广义货币供应量（M2）预期增长目标拟定为13%左右，要综合运用多种货币政策工具，保持货币信贷合理增长，适当扩大社会融资规模。

以下为今年以来各月财政性存款及外汇占款变动情况:

2013年1月 12年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 财政性存款(亿元) 3,298.68 -11,927 -1,149 4,805 -3,698 406 4,274 -2,360 2,652 4,343 -4,058 1,218 3,503 外汇占款(亿元) 6,836.59 1,346 -736 216 1,306 -174 -38.2 491 234 -606 1,246 251 1,409

外汇占款此前经常被视作向市场提供流动性的主要渠道.如果增加,则意味着注入流动性,减少则相反.

财政存款的增减主要受财政收入和支出影响,根据近几年的统计数据显示,一般在年初以及4-8月间,主要因缴税等因素,在央行的财政存款会呈增加趋势,银行体系就会有相同规模的流动性流出;而临近年末,财政部门会将存放在央行的国库资金移到商业银行,转为存款进行消费或支出,这将增加商业银行的流动性.(完)

参看详情,可点选中国人民银行网站(here) (发稿 谢衡; 审校 林高丽)