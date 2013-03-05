更新版 1-中国货币市场：七天和14天回购利率骤降约百点，准备金补缴影响有限

(新增收盘报价及交易量数据)

路透北京3月5日 - 中国银行间市场周二主要回购加权利率 走低，其中七天和14天品种骤降100个基点（bp）上下。市场人士表示，虽然适逢存款准备金补缴但对流动性影响不大，资金面延续昨日市况，上周的紧张态势已有明显改善.

今日央行公开市场延续了上周四的情况，未进行任何正/逆回购操作，交易员认为，当前资金面应属央行合意范围之内，加之昨天还盯在高位的七天期回购利率今日已有明显回落，所以公开市场“静悄悄”也是可以理解的。

“今天资金面情况基本上和昨天差不多，”上海一银行交易员称，虽然今日例行准备金调整总体看应该是上缴的，但鉴于部分春节后资金回流或已经于上次准备金调整时补缴，所以这次缴的量就不会出现太大激增，对今日资金面影响有限。

每月的5日、15日和25日,银行等存款类机构将根据特定时点存款余额,对已上缴的存款准备金进行调整,多退少补.

伴随着银行间市场资金紧张格局的缓和，资金成本已回落至相对正常水平，中国央行周二在公开市场继续暂停正/逆回购操作，显示其对目前的流动性局面应算满意，机构亦从上周的恐慌性情绪中渐渐恢复过来。

近期中国央行公开市场重启正回购回笼资金，备受市场关注。全国政协委员、中国人民银行行长周小川对此表示，采取正/逆回购交替进行的主要原因是春节因素，因为春节前投放了一些流动性，春节后要收回一些。

今日银行间市场质押式回购总成交量为6,360.71亿元人民币,较周一5,632.62亿元的交易量增加逾一成;其中,隔夜品种成交量为5,246.57亿元,周一为4,843.12亿元.

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间18：05 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量（亿元）

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质押式回购加权平均利率

其中：隔夜 3.0120 3.2865 -27.45 5,246.57

七天 3.1859 4.2868 -110.09 921.22

14天 3.3887 4.3052 -91.65 57.50

上交所债券回购

其中：隔夜 1.1000 2.3650 -116.50 1,564.47

七天 2.9000 3.6450 -74.50 143.52

14天 3.3500 3.9200 -57.00 9.87

回购定盘利率

其中：隔夜 3.0500 3.3200 -27.00

七天 3.2200 4.3300 -111.00

14天 3.3600 4.3300 -97.00

shibor

其中：隔夜 3.0180 3.2935 -27.55

七天 3.1890 4.3130 -112.40

三个月 3.8918 3.8920 -0.02

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