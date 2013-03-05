路透基点：国电克拉玛依发电寻求30亿元人民币15年期贷款案--RLPC

中股业绩：上港集团2016年实现净利69.39亿元，同比增长5.74%
路透上海3月29日 - 中国上海国际港务(集团)股份有限公司最新公告，2016年公司实现净利润 69.39亿元人民币，同比增长5.74%。报告期内公司母港集装箱吞吐量完成3,713.3万标准箱，同比增长1.6%，再创历史新高。
路透香港3月5日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士的话称，国电克拉玛依发电有限公司寻求30亿元人民币(4.82亿美元)15年期定期贷款，用作热电项目。
昆仑银行克拉玛依分行和中国国家开发银行新疆分行为牵头行。
此贷款利率为中国人民银行基准利率的100%，有三年宽限期。
筹得款项将用于2×350MW热电联产项目的第一建设阶段。
该公司为国电新疆电力有限公司全资拥有。后者为中国国电集团的子公司。(完) (编译 王翔琼; 审校 侯向明)
路透上海3月29日 - 中国上海国际港务(集团)股份有限公司最新公告，2016年公司实现净利润 69.39亿元人民币，同比增长5.74%。报告期内公司母港集装箱吞吐量完成3,713.3万标准箱，同比增长1.6%，再创历史新高。
路透迪拜3月28日 - 在沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)首次公开发行(IPO)之前，沙特政府决定降低该公司的税率。分析师周二估计，此举将使沙特阿美估值增加1万亿(兆)美元。
--中国期货业协会近日发布实施《关于期货行业履行脱贫攻坚社会责任的意见》，主要特点体现在：倡导结对帮扶，因地、因人施策，实现精准脱贫；突出产业帮扶，形成行业扶贫特色；创新扶贫方式，加强机构合作；此外，中期协还要完善考核体系，层层压实责任，建立长效机制。