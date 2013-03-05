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亚洲 | 2013年 3月 5日 星期二 18:21 BJT

路透基点：国电克拉玛依发电寻求30亿元人民币15年期贷款案--RLPC

路透香港3月5日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士的话称，国电克拉玛依发电有限公司寻求30亿元人民币(4.82亿美元)15年期定期贷款，用作热电项目。

昆仑银行克拉玛依分行和中国国家开发银行新疆分行为牵头行。

此贷款利率为中国人民银行基准利率的100%，有三年宽限期。

筹得款项将用于2×350MW热电联产项目的第一建设阶段。

该公司为国电新疆电力有限公司全资拥有。后者为中国国电集团的子公司。(完) (编译 王翔琼; 审校 侯向明)

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