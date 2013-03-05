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亚洲 | 2013年 3月 5日 星期二 18:25 BJT

中港个股：江西铜业预期今年全球铜市大致均衡，均价8,100美元/吨

路透北京3月5日 - 中国最大精炼铜生产企业--江西铜业 董事长李保民周二表示，预期今年全球铜市将大致呈现均衡，平均铜价约在每吨8,100美元。

李保民在中国人大会议场边表示，江西铜业在2011-2013年期间将斥资18亿元人民币用于环境保护，公司2006-2010年期间在这方面的支出为16亿元人民币。(完) (编译 蔡美珍; 审校 张明钧)

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