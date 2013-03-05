更新版 1-中国金融:今年M2预期增长13%旨在强调货币不能过快增长--央行行长

《中国报摘》--其他报纸重要消息3月29日
--中国期货业协会近日发布实施《关于期货行业履行脱贫攻坚社会责任的意见》，主要特点体现在：倡导结对帮扶，因地、因人施策，实现精准脱贫；突出产业帮扶，形成行业扶贫特色；创新扶贫方式，加强机构合作；此外，中期协还要完善考核体系，层层压实责任，建立长效机制。
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路透北京3月5日 - 如市场各界所预料，中国货币当局越发关注货币超发的后遗症，并将逐步控制新增规模。中国央行行长周小川周二称，今年广义货币供应量(M2)预期增长13%左右，旨在强调货币供应量不能过快地增长。
周小川在“两会”(全国人大和政协会议)期间参与江西人大代表团讨论的间隙表示，M2增长13%是一个预期，不是一个目标。
“这个数字与往年比较起来，还是强调货币供应量不能过快地增长...还是应该朝这个方向来理解的。”周小川说。
当记者问到M2是否定得太低，是否为应对海外宽松货币环境时，周小川表示，2008年四季度金融危机对全球经济和中国经济产生严重影响的情况下，“我们反应是非常快的，当时出手要快，出拳要重...有的国家开始出手较慢，现在力度比较大。”
中国国务院周二在向“两会”提交的政府工作报告中称，2013年继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策；广义货币供应量（M2）预期增长目标拟定为13%左右，要综合运用多种货币政策工具，保持货币信贷合理增长，适当扩大社会融资规模。
中国去年M2增长目标为14%,全年实际增速为13.8%.
而在回答“是不是会连任央行行长”时，他则笑着回答说：“这是国务院统一安排的，看各方部委，各方代表团吧。”
上月四位消息人士透露,周小川还将继续留任中国央行行长一职.除非是最后一分钟出现变化,否则周小川将与现任中国银行 董事长肖钢搭档联手执掌央行.肖钢预计将出任中国央行党委书记. （完）
欲浏览两会相关新闻，请点选 (发稿 林琦/尹媛婷; 撰写 张胜男; 审校 林高丽)
--中国期货业协会近日发布实施《关于期货行业履行脱贫攻坚社会责任的意见》，主要特点体现在：倡导结对帮扶，因地、因人施策，实现精准脱贫；突出产业帮扶，形成行业扶贫特色；创新扶贫方式，加强机构合作；此外，中期协还要完善考核体系，层层压实责任，建立长效机制。
路透北京3月29日 - 中国山西长治黎都农商行和德意志银行(中国)最新公布2017年同业 存单发行计划，至此，已有454家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模147,719.50亿 元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，合计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行
路透上海3月29日 - 中国股市沪综指周二收跌0.43%。沪深证交所融资融券余额当日增 加9.3亿元人民币；两市两融余额为9,315亿元，再创逾两个半月高点。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 3/28 5,446.4 3,868.6 9,315.0 9.3 3,252.95 3/27 5,439.7 3,866.0 9,305.7 42.8 3,266.96 3/24 5,416.2 3,846.7 9,262