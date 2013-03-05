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亚洲 | 2013年 3月 5日 星期二 18:52 BJT

东南亚股市：多数上涨，菲律宾市场逼近纪录最高

涨跌     当日    今年以   2012年
                                                             来     
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 汤森路透东南亚   <.TRXFLDANPU   443.53     4.47    +1.02    +4.58   424.10
 指数             >                                                 
 新加坡                         3248.26     8.31    +0.26    +2.56  3167.08
 马来西亚                       1642.08     6.10    +0.37    -2.78  1688.95
 泰国                           1549.31     8.59    +0.56   +11.31  1391.93
 印尼                           4751.70    -9.76    -0.20   +10.08  4316.69
 菲律宾                         6711.72    74.16    +1.12   +15.47  5812.73
 越南                            462.12    -6.62    -1.41   +11.70   413.73
 (完)

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