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亚洲 | 2013年 3月 5日 星期二 19:11 BJT

《中国企业债发行日程表》--3月5日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 )

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

 发债主体    拟发规模   期限    年利率        主体评级     发行时间    主承销商
          (亿元人民币)  (年)
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*文登城市         7       7       6.38%           AA         3/6-3/8     齐鲁证券
资产经营公司   (第3-7年末每年偿还20%本金)
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*安康国资        10       7       6.35%           AA-        3/6-3/8     国开证券
经营公司      (第3-7年末每年偿还20%本金/重庆市三峡担保集团提供担保)
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*海宁资产        15       7       6.08%           AA+        3/6-3/12    国信证券
经营公司       (第3-7年末每年偿还20%本金)
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*北京经济技术      6.5     5       5.29%           AA+        3/6-3/12    中银国际
投资开发公司    (第三、四和五年末分别偿还30%、30%和40%本金)
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*甘肃国资         8       7       5.40%          AAA         3/6-3/14    华龙证券
投资集团       (第五、六和七年末分别偿还30%、30%和40%本金)
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江门滨江建投     12       7      6.60%            AA        2/28-3/6     国金证券
             (第3-7年末每年偿还20%本金)
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广州越秀集团     28       7    前五年5.20%        AAA       2/28-3/6    广州证券
           (第五年末附发行人上调票面利率选择权及投资人回售选择权)       银河证券
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贵阳城投          6       7      6.20%            AA        2/28-3/6   国泰君安证券
                      (第3-7年末每年偿还20%本金)
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余姚经开建投     10        7      6.75%            AA-       3/4-3/6     浙商证券
             （第3-7年末每年偿还20%本金/余姚水资源投资开发公司提供担保）
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福清国投         10       8       6.66%           AA         3/1-3/7     兴业证券       
  (第3-7年末每年偿还15%本金,第8年偿最后25%本金/以土地使用权及子公司股权提供担保）
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绍兴交通         15       7       6.00%           AA         3/4-3/8     国信证券
投资集团        (第五年末附附发行人和投资者选择权)
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精工控股集团     4.5      5      6.50%            AA        3/5-3/8     浙商证券 
                          （由精功集团提供担保）            
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乌鲁木齐高新区  10        7      6.18%            AA        3/5-3/8     宏源证券
国资投管公司               (第3-7年末每年偿还20%本金)
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上海奉贤南桥     6.5      7      6.25%            AA        3/5-3/11    东吴证券
新城建设公司               (第3-7年末每年偿还20%本金)
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三明城建        18        7      6.40%            AA        3/5-3/11    兴业证券
投资公司                  (第3-7年末每年偿还20%本金/以自有土地提供担保) 国开证券
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南京国资集团    35        7   簿记区间5.1%-5.8%  AAA        3/6-3/12  华泰联合证券   
                         （第3-7年末每年偿还20%本金）
                30       10   簿记区间5.3%-6.0%
                 （第3-6年末每年偿还10%本金，第7-10年末每年偿还15%本金）
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体        拟发规模    期限       年利率       债项评级    发行时间     主承销商
              (亿元人民币)  (年)
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 无
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注:*表示新增.(完)

 (整理 曹巍浩; 审校 林高丽)

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