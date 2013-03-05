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亚洲 | 2013年 3月 5日 星期二 18:55 BJT

香港个股：龙源电力遭未具名机构股东减持高至8.4亿港元股份--销售文件

路透香港3月5日 - 据路透周二获得的销售文件显示，亚洲最大风力发电商--龙源电力 一名未具名的机构股东，在市场上配售龙源电力高至8.4亿港元的股份。

销售文件显示，该名机构股东按每股6.91-7.02港元，配售1.2亿股龙源电力H股股份，筹资8.3-8.4亿港元。

配售价较龙源电力今天收市价7.2港元，折让2.5-4%；该股今天收升0.14%，过去三个月累计升逾37%。（完） (记者 雷美珍；审校 林高丽)

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