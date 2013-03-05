香港个股：龙源电力遭未具名机构股东减持高至8.4亿港元股份--销售文件

中股业绩：上港集团2016年实现净利69.39亿元，同比增长5.74%
路透上海3月29日 - 中国上海国际港务(集团)股份有限公司最新公告，2016年公司实现净利润 69.39亿元人民币，同比增长5.74%。报告期内公司母港集装箱吞吐量完成3,713.3万标准箱，同比增长1.6%，再创历史新高。
路透香港3月5日 - 据路透周二获得的销售文件显示，亚洲最大风力发电商--龙源电力 一名未具名的机构股东，在市场上配售龙源电力高至8.4亿港元的股份。
销售文件显示，该名机构股东按每股6.91-7.02港元，配售1.2亿股龙源电力H股股份，筹资8.3-8.4亿港元。
配售价较龙源电力今天收市价7.2港元，折让2.5-4%；该股今天收升0.14%，过去三个月累计升逾37%。（完） (记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透上海3月29日 - 中国上海国际港务(集团)股份有限公司最新公告，2016年公司实现净利润 69.39亿元人民币，同比增长5.74%。报告期内公司母港集装箱吞吐量完成3,713.3万标准箱，同比增长1.6%，再创历史新高。
路透迪拜3月28日 - 在沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)首次公开发行(IPO)之前，沙特政府决定降低该公司的税率。分析师周二估计，此举将使沙特阿美估值增加1万亿(兆)美元。
--中国期货业协会近日发布实施《关于期货行业履行脱贫攻坚社会责任的意见》，主要特点体现在：倡导结对帮扶，因地、因人施策，实现精准脱贫；突出产业帮扶，形成行业扶贫特色；创新扶贫方式，加强机构合作；此外，中期协还要完善考核体系，层层压实责任，建立长效机制。