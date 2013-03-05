香港个股：中国燃气再获主要股东增持，推动股价创收市新高

路透香港3月5日 - 中国城市燃气供应商--中国燃气控股有限公司 在主要股东增持股份的消息刺激下，周二收市股价创出历史新高。

据联交所资料显示，中国燃气于2月28日获其主要股东--China Gas Group Limited（简称CCGL）在场外购入7,500万股股份，平均每股6.74港元，涉资逾5亿港元；本次增持后，CCGL在中国燃气的持股比例由13.74%升至15.38%。

CCGL为中国燃气董事总经理刘明辉与英国富地石油 各占一半股权的合资公司，主要持有中国燃气的股票。

据一名熟知情况的消息人士对路透称，中国燃气一名股东最近接触其他主要股东，以求售手上股份，因此估计北控集团以及CCGL同日购入的中国燃气股份，均来自该名卖方。

中国燃气单一最大股东--北控集团亦于2月28日按每股6.74港元购入7,500万股中国燃气股份。

市场人士估计，中国燃气继此前落实收购富地石油于中国的燃气业务后，又快将落实与中国石化 的战略合作，两项交易均涉及中国燃气向富地石油和中石化发行新股；鉴于中国燃气近期股价走强，不排除因此而触发股东售股，以免日后其持股遭到大幅摊薄。

中国燃气今天盘中一度触及8.47港元；收升3.25%，报8.26港元，创出收盘历史新高。该股在过去一个月累计升24.8%，并跑赢大市和同业表现。（完）