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亚洲 | 2013年 3月 5日 星期二 19:49 BJT

国际油市：亚洲380cst燃料油攀升至逾四个月最高，获益于BP买盘

路透新加坡3月5日 - 交易消息人士周二表示，亚洲380-cst燃料油攀升至逾四个月来最高，BP买盘带来支撑。

拒路透数据，380-cst燃料油较新加坡现货报价每吨升水1.50美元，走强0.75美元，为去年10月22日以来最高。

BP再度买入60,000吨380-cst燃料油，自上周末以来采购量总计160,000吨。

消息人士称，BP同时亦抛售180-cst燃料油，在实货市场卖出60,000吨，令粘度价差进一步收窄。

据路透数据，至亚洲收盘，即期3月粘度价差收窄至近三周低点每吨2.75美元，较上日收窄0.75美元。

即期4月裂解价差收窄0.04美元至较迪拜原油每桶折价8.01美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 孙茉莉; 审校 王丽鑫)

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