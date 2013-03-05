国际油市：亚洲380cst燃料油攀升至逾四个月最高，获益于BP买盘

中股业绩：上港集团2016年实现净利69.39亿元，同比增长5.74%
路透上海3月29日 - 中国上海国际港务(集团)股份有限公司最新公告，2016年公司实现净利润 69.39亿元人民币，同比增长5.74%。报告期内公司母港集装箱吞吐量完成3,713.3万标准箱，同比增长1.6%，再创历史新高。
路透新加坡3月5日 - 交易消息人士周二表示，亚洲380-cst燃料油攀升至逾四个月来最高，BP买盘带来支撑。
拒路透数据，380-cst燃料油较新加坡现货报价每吨升水1.50美元，走强0.75美元，为去年10月22日以来最高。
BP再度买入60,000吨380-cst燃料油，自上周末以来采购量总计160,000吨。
消息人士称，BP同时亦抛售180-cst燃料油，在实货市场卖出60,000吨，令粘度价差进一步收窄。
据路透数据，至亚洲收盘，即期3月粘度价差收窄至近三周低点每吨2.75美元，较上日收窄0.75美元。
即期4月裂解价差收窄0.04美元至较迪拜原油每桶折价8.01美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 孙茉莉; 审校 王丽鑫)
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路透迪拜3月28日 - 在沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)首次公开发行(IPO)之前，沙特政府决定降低该公司的税率。分析师周二估计，此举将使沙特阿美估值增加1万亿(兆)美元。
--中国期货业协会近日发布实施《关于期货行业履行脱贫攻坚社会责任的意见》，主要特点体现在：倡导结对帮扶，因地、因人施策，实现精准脱贫；突出产业帮扶，形成行业扶贫特色；创新扶贫方式，加强机构合作；此外，中期协还要完善考核体系，层层压实责任，建立长效机制。