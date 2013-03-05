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市场报道 | 2013年 3月 5日 星期二 20:55 BJT

表格: 3月2日止当周美国连锁店销售较前周上扬0.2%--ICSC/高盛

路透3月5日 - 美国国际购物中心协会(ICSC)和高盛周二联合发布的报告显示，3月2日止当周美国连锁店销售较前周上扬0.2%。

当周 指数1977=100 较上年同期变动(%) 较上周变动(%)

3月 2日 532.3 1.8 0.2

2月23日 531.3 2.9 0.1

2月16日 530.7 1.8 2.7

2月 9日 516.8 2.1 -2.5

(完) (编译 王丽鑫; 审校 孙茉莉)

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