国际油市：亚洲柴油价差处于五周低点，需求仍低迷

路透新加坡3月5日 - 亚洲柴油价差周二连续第八个交易日下滑，至每桶19.42美元的约五周低点，受累于现货需求低迷。

“印尼的需求一直是寥寥无几，”北亚一交易商说道。“不过目前的裂解价差水准还算不错。”

目前的价差较2012年均价仍要高出10.3%。

不过交易商称，若中国出口仍居高不下，且需求仍乏善可陈，那么势必会伤及裂解价差。

卖家将希望系于本月即将到来的炼厂维护，这将有助于收窄供给。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻