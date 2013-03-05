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亚洲 | 2013年 3月 5日 星期二 21:59 BJT

亚洲橡胶：3月5日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透3月5日 - 
 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘收市价：
    
  合约    日盘     成交量     晚盘     成交量
   3月     273.0          5     271.5         
          7
   4月     274.6         25     275.8         
         16 
   5月     278.8        115     280.0         
        230
   6月     282.0        188     283.0         
        205 
   7月     284.9        765     286.3         
        467 
   8月     287.5       4037     289.2        1
        388 
    
    * TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是
当日官方收盘价。
    * TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之
间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。
    * 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选          。(完)

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