亚洲橡胶：3月5日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透3月5日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 3月 273.0 5 271.5 7 4月 274.6 25 275.8 16 5月 278.8 115 280.0 230 6月 282.0 188 283.0 205 7月 284.9 765 286.3 467 8月 287.5 4037 289.2 1 388 * TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 * TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之 间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。 * 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选 。(完)