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市场报道 | 2013年 3月 5日 星期二 22:14 BJT

投行观点：法国兴业银行将Hess Corp 评级从持有上调至买入，目标价从68美元上调至80美元

以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。

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