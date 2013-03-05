投行观点：花旗将Ascena Retail Group 目标价从18美元上调至21美元

《中国报摘》--其他报纸重要消息3月29日
--中国期货业协会近日发布实施《关于期货行业履行脱贫攻坚社会责任的意见》，主要特点体现在：倡导结对帮扶，因地、因人施策，实现精准脱贫；突出产业帮扶，形成行业扶贫特色；创新扶贫方式，加强机构合作；此外，中期协还要完善考核体系，层层压实责任，建立长效机制。
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--中国期货业协会近日发布实施《关于期货行业履行脱贫攻坚社会责任的意见》，主要特点体现在：倡导结对帮扶，因地、因人施策，实现精准脱贫；突出产业帮扶，形成行业扶贫特色；创新扶贫方式，加强机构合作；此外，中期协还要完善考核体系，层层压实责任，建立长效机制。
路透北京3月29日 - 中国山西长治黎都农商行和德意志银行(中国)最新公布2017年同业 存单发行计划，至此，已有454家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模147,719.50亿 元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，合计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行
路透3月29日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间；A MC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2017/3/29 BMO PAYX.OQ Q3 2017 Paychex Inc 2017/4/4 BMO AYI.N Q2 2017 Acuity Brands Inc 2017/4/4 BMO GPN.N Q1 2017 Global Payments Inc 2017/4/5 11:00 WBA.OQ Q2 2017 沃尔格林联合博姿集团(Walgreens Boots Alliance) 2017/4/5 BMO MON.N Q2 2017 孟山都(Monsanto) 2017/4/5 AMC BBBY.O