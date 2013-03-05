美国股市：道指开盘攀升至纪录高位，受中国创纪录支出计划带动

《中国报摘》--其他报纸重要消息3月29日
--中国期货业协会近日发布实施《关于期货行业履行脱贫攻坚社会责任的意见》，主要特点体现在：倡导结对帮扶，因地、因人施策，实现精准脱贫；突出产业帮扶，形成行业扶贫特色；创新扶贫方式，加强机构合作；此外，中期协还要完善考核体系，层层压实责任，建立长效机制。
路透纽约3月5日 - 美国股市周二开盘上涨，道指攀升至历史高位14,164.53点之上，受中国创纪录的支出计划带动。
道琼工业指数 盘初上涨60.29点，或0.43%，至14,188.11点；标准普尔500指数 升8.74点，或0.57%，至1,533.94点；Nasdaq指数 升20.87点，或0.66%，至3,202.90点。(完)
--中国期货业协会近日发布实施《关于期货行业履行脱贫攻坚社会责任的意见》，主要特点体现在：倡导结对帮扶，因地、因人施策，实现精准脱贫；突出产业帮扶，形成行业扶贫特色；创新扶贫方式，加强机构合作；此外，中期协还要完善考核体系，层层压实责任，建立长效机制。
路透北京3月29日 - 中国山西长治黎都农商行和德意志银行(中国)最新公布2017年同业 存单发行计划，至此，已有454家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模147,719.50亿 元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，合计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行
(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡3月29日 - 合约 目标位 支撑位/阻力位 (Res代表阻力位，Sup代表支撑位) 布兰特原油 $51.75/$53.02 sup $50.97/$50.32 棕榈油 2,665 马币(林吉特) res 2,739/2,762 马币 西德克萨斯中质油(WTI) $49.34 sup $48.15/$47.61 现货金 $1,246/$1,236 res $1,252/$1,257/$1,261 LME期铜