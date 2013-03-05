美国股市：道指开盘攀升至纪录高位，受中国创纪录支出计划带动

路透纽约3月5日 - 美国股市周二开盘上涨，道指攀升至历史高位14,164.53点之上，受中国创纪录的支出计划带动。

道琼工业指数 盘初上涨60.29点，或0.43%，至14,188.11点；标准普尔500指数 升8.74点，或0.57%，至1,533.94点；Nasdaq指数 升20.87点，或0.66%，至3,202.90点。(完)