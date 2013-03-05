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市场报道 | 2013年 3月 5日 星期二 23:08 BJT

美国热股：Vornado Realty Trust将出售其J.C. Penney近一半股权

路透3月5日 - 一位熟知情况的消息人士称，Vornado Realty Trust 将出售其持有的美国零售商J.C. Penney 近一半的股权。

在周二早盘交易中，J.C. Penney重挫5.37%，至15.85美元；Vornado Realty Trust大涨2.56%至83.5美元。(完)

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