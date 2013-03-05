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亚洲 | 2013年 3月 5日 星期二 23:07 BJT

美国热股：新闻集团旗下FOX推出全新体育有线电视网，股价上扬

路透3月5日 - 新闻集团 旗下的Fox将在纽约推出全新体育有线电视网，向ESPN发起挑战，在非常重要的有线体育直播市场分一杯羹。

另外新闻集团表示，该公司已出售所持新西兰主要付费电视运营商Sky Network Television 近44%的股权。

在周二早盘交易中，新闻集团涨0.66%至29.67美元。(完)

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