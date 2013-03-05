美国热股：新闻集团旗下FOX推出全新体育有线电视网，股价上扬

《中国报摘》--其他报纸重要消息3月29日
--中国期货业协会近日发布实施《关于期货行业履行脱贫攻坚社会责任的意见》，主要特点体现在：倡导结对帮扶，因地、因人施策，实现精准脱贫；突出产业帮扶，形成行业扶贫特色；创新扶贫方式，加强机构合作；此外，中期协还要完善考核体系，层层压实责任，建立长效机制。
路透3月5日 - 新闻集团 旗下的Fox将在纽约推出全新体育有线电视网，向ESPN发起挑战，在非常重要的有线体育直播市场分一杯羹。
另外新闻集团表示，该公司已出售所持新西兰主要付费电视运营商Sky Network Television 近44%的股权。
在周二早盘交易中，新闻集团涨0.66%至29.67美元。(完)
--中国期货业协会近日发布实施《关于期货行业履行脱贫攻坚社会责任的意见》，主要特点体现在：倡导结对帮扶，因地、因人施策，实现精准脱贫；突出产业帮扶，形成行业扶贫特色；创新扶贫方式，加强机构合作；此外，中期协还要完善考核体系，层层压实责任，建立长效机制。
路透北京3月29日 - 中国山西长治黎都农商行和德意志银行(中国)最新公布2017年同业 存单发行计划，至此，已有454家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模147,719.50亿 元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，合计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行
路透上海3月29日 - 中国股市沪综指周二收跌0.43%。沪深证交所融资融券余额当日增 加9.3亿元人民币；两市两融余额为9,315亿元，再创逾两个半月高点。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 3/28 5,446.4 3,868.6 9,315.0 9.3 3,252.95 3/27 5,439.7 3,866.0 9,305.7 42.8 3,266.96 3/24 5,416.2 3,846.7 9,262