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货币新闻 | 2013年 3月 5日 星期二 23:12 BJT

表格：美国ISM-2月非制造业指数为56.0,预估为55.0

路透3月5日 - 美国供应管理协会(ISM)周二公布，2月非制造业指数为56.0，预估为55.0；1月为55.2。美国ISM-2月非制造业指数为2012年2月来最高。

2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 非制造业指数 56.0 55.2 55.7 54.8 54.8 55.2 54.3 企业活动 56.9 56.4 60.8 60.9 56.8 59.6 56.3 新订单 58.2 54.4 58.3 58.0 56.1 57.8 55.6 未交货订单 54.5 49.0 49.5 53.5 49.0 48.0 50.5 新出口订单 60.5 55.5 49.5 48.0 47.5 50.5 52.0 库存 62.5 64.0 58.0 62.5 64.0 65.0 67.0 进口 52.5 51.0 49.0 55.5 49.5 50.0 49.5 物价指数 61.7 58.0 56.1 56.9 60.8 66.1 62.3 就业 57.2 57.5 55.3 51.4 54.8 52.0 53.9 供应商交货 51.5 52.5 48.5 49.0 51.5 51.5 51.5(完) 浏览美国数据相关新闻，请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选

(编译 利棣儿；审校 母红)

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