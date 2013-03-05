表格：美国ISM-2月非制造业指数为56.0,预估为55.0

《中国报摘》--其他报纸重要消息3月29日
--中国期货业协会近日发布实施《关于期货行业履行脱贫攻坚社会责任的意见》，主要特点体现在：倡导结对帮扶，因地、因人施策，实现精准脱贫；突出产业帮扶，形成行业扶贫特色；创新扶贫方式，加强机构合作；此外，中期协还要完善考核体系，层层压实责任，建立长效机制。
路透3月5日 - 美国供应管理协会(ISM)周二公布，2月非制造业指数为56.0，预估为55.0；1月为55.2。美国ISM-2月非制造业指数为2012年2月来最高。
2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 非制造业指数 56.0 55.2 55.7 54.8 54.8 55.2 54.3 企业活动 56.9 56.4 60.8 60.9 56.8 59.6 56.3 新订单 58.2 54.4 58.3 58.0 56.1 57.8 55.6 未交货订单 54.5 49.0 49.5 53.5 49.0 48.0 50.5 新出口订单 60.5 55.5 49.5 48.0 47.5 50.5 52.0 库存 62.5 64.0 58.0 62.5 64.0 65.0 67.0 进口 52.5 51.0 49.0 55.5 49.5 50.0 49.5 物价指数 61.7 58.0 56.1 56.9 60.8 66.1 62.3 就业 57.2 57.5 55.3 51.4 54.8 52.0 53.9 供应商交货 51.5 52.5 48.5 49.0 51.5 51.5 51.5(完) 浏览美国数据相关新闻，请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选
(编译 利棣儿；审校 母红)
--中国期货业协会近日发布实施《关于期货行业履行脱贫攻坚社会责任的意见》，主要特点体现在：倡导结对帮扶，因地、因人施策，实现精准脱贫；突出产业帮扶，形成行业扶贫特色；创新扶贫方式，加强机构合作；此外，中期协还要完善考核体系，层层压实责任，建立长效机制。
路透北京3月29日 - 中国山西长治黎都农商行和德意志银行(中国)最新公布2017年同业 存单发行计划，至此，已有454家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模147,719.50亿 元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，合计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行
(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡3月29日 - 合约 目标位 支撑位/阻力位 (Res代表阻力位，Sup代表支撑位) 布兰特原油 $51.75/$53.02 sup $50.97/$50.32 棕榈油 2,665 马币(林吉特) res 2,739/2,762 马币 西德克萨斯中质油(WTI) $49.34 sup $48.15/$47.61 现货金 $1,246/$1,236 res $1,252/$1,257/$1,261 LME期铜