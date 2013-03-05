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市场报道 | 2013年 3月 5日 星期二 23:16 BJT

美国热股：高盛希望继续投资高利润高风险的企业并购业务，早盘上涨

路透3月5日 - 上周据三位知情人士称，高盛 正在设法寻找一个在不违反限制私人股本投资规定的情况下，继续投资高利润高风险的企业并购业务的途径。

在周二早盘交易中,高盛涨1.26%报154美元。(完)

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