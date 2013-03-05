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市场报道 | 2013年 3月 5日 星期二 23:20 BJT

美国热股：KKR就收购Gardner Denver接近达成交易，二者双双上涨

路透3月5日 - 两位消息人士周一表示，私募股权投资公司KKR & Co LP 就收购工业机械制造商Gardner Denver 接近达成交易，可能将在未来几天公布协议。

在周二早盘交易中，KKR大涨2.32%至18.91美元，Gardner Denver涨0.62%至74.08美元。(完)

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