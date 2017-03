美国热股：KKR就收购Gardner Denver接近达成交易，二者双双上涨

《美国上市公司业绩公布日程表》--3月29日至4月5日

路透3月29日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明,均为GMT时间;A MC-美国盘后;BMO-美国盘前;NTS-具体时间未定)。 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2017/3/29 BMO PAYX.OQ Q3 2017 Paychex Inc 2017/4/4 BMO AYI.N Q2 2017 Acuity Brands Inc 2017/4/4 BMO GPN.N Q1 2017 Global Payments Inc 2017/4/5 11:00 WBA.OQ Q2 2017 沃尔格林联合博姿集团(Walgreens Boots Alliance) 2017/4/5 BMO MON.N Q2 2017 孟山都(Monsanto) 2017/4/5 AMC BBBY.O