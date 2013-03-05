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债券 | 2013年 3月 6日 星期三 00:34 BJT

表格：美国财政部标售一年期国库券得标利率为0.150%,投标倍数为4.98

路透华盛顿3月5日 - 美国财政部称，其一年期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.150% 中值 0.150% 低值 0.140% 投资 0.152% 价格/得标 价格 99.848333 高值得标比率 88.98% 投标倍数 4.98 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 25,000,922,700 总投标 124,383,889,300 竞争性投标得标 24,846,033,400 非竞争性投标得标 154,889,300 FED附加 0 发行细节 发行日 2013/03/07 到期日 2014/03/06 CUSIP码 912796AW9 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

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(编译 母红; 审校 利棣儿)

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