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债券 | 2013年 3月 6日 星期三 00:34 BJT

表格：美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.085%，投标倍数为4.40

路透华盛顿3月5日 - 美国财政部称，其四周期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.085 中值 0.070 低值 0.050 投资 0.086

价格/得标 价格 99.993389 高值得标比率 3.69% 投标倍数 4.40 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 45,001,047,700 总投标 197,786,570,200 竞争性投标得标 44,741,132,500 非竞争性投标得标 259,915,200 FED附加 0 发行细节 发行日 2013/03/07 到期日 2013/04/04 CUSIP码 9127956F3 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选

(编译 利棣儿; 审校 母红)

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