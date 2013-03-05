澳新经济指标预测--3月6日-3月13日****

路透3月6日 - 以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 3月4日当周 3月6日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 +0.6% +0.5% (较上年同期 +3.0% +3.1% ) 3月7日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 1月 逆差5 逆差4.27 进口(较前月) -- -6.0% 出口(较前月) -- +3.0% 2145 新西兰制造业销售(较前季) 第四季 -- +2.6% 3月7日-11日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2100 新西兰REINZ房价指数(较前月) 2月 -- -1.0% (较上年同期) -- +7.2% 3月8日(五) 暂无重要经济数据公布 3月11日当周 3月10日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 2月 -- +0.3% (较上年同期 -- +5.8% ) 3月11日(一) 暂无重要经济数据公布 3月12日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲国民银行(NAB)企业状况指数 2月 -- 负2.0 企业信心指数 -- 正3 2145 新西兰食品价格指数 2月 -- +1.9% 3月12-13日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2330 澳洲WESTPAC-MI消费者信心指数 3月 -- +7.7% 3月13日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲房屋融资 1月 -- -1.5% 投资性房屋融资 -- -2.4% 2000 新西兰央行利率决议 -- 2.50% (完)