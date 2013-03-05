纽约期市：期棉升至10个月高位，创1月来最长一波涨势

路透纽约3月5日 - 期棉周二连续第六日上涨，之前曾触及10个月高位，因即便是经历了近期的一波涨势，棉厂仍在买入。

洲际交易所(ICE)交投最活跃的5月棉花期货合约 上涨0.72美分，或0.8%，结算价报每磅86.98美分，此前触及87.45美元，为2012年5月8日以来的最高水平。

周二收盘标志着期棉录得1月底以来最长一波涨势。全球消费国的需求，尤其是中国的需求，未被高价阻吓。棉价已攀升至10个月高位，自年初以来累计上涨近14%。

RJ O'Brien副总裁Joseph Ricupero说：“有一些来自中国的买兴，一些停止买单被触发。”

市场愈发担心美国明年的种植面积，该因素支撑近期的涨势。

麦格理分析师预计2013/14年度美国棉花种植面积在940万英亩，较当前年度减少240万英亩。美国农业部和美国棉花委员会(National Cotton Council)也都预估明年种植面积会减少。

经纪商表示，期棉的技术面大多偏多，指标合约已突破约85美分的阻力位，现在则成为支撑位。他们认为，基于2012年5月初的水平，下一阻力位在89.50至90美分区域。

自1月底以来，5月合约在技术面就已处于超买区域，14日相对强弱指标高于80。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 戴素萍)