全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，受巴拿马和海岬型船舶运费提振

路透3月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二上涨，受巴拿马型和海岬型船舶运费提振。较小型船舶亦维持对该指数的完好支撑。

波罗的海乾散货运价指数 涨2.15%或17点，至806点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

美银美林在报告中称，随着铁矿石贸易跟随全球增长回暖而重拾动能，今明年乾散货运价格料将因大宗商品船货海运需求加快而提高。

“航运需求亦将因中国和印度的煤炭需求增加、拉美农作物收成改善和小宗船货贸易出现周期性反弹而寻获支撑，”美银美林称。

“航运需求增长将再次超过船舶供应新增的速度，受重型船舶报废，新船发货减少和需求趋于强劲等因素支撑。”

不过，美银美林指出，由于船舶供应过剩的情况依然存在，乾散货运价实现持续反弹可能需要更长的时间。

波罗的海海岬型船运价指数 周二攀升7点，或0.56%，至1,246点。日均获利增加52美元至4,262美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。

“体量最大的船型海岬型船舶的平均获利目前盘旋在每日约4,300美元，远低于每日7,500美元的现金营运成本。历经多年疲软市况后，海岬型船舶运费出现改善迹象，”美银美林指出。

铁矿石运输约占海岬型船运活动的三分之一，船舶经纪商称其价格走势仍是影响乾散货运价的一个重要因素。

铁矿石现货价周二跌至一个月低点，因最大的铁矿石进口国中国的买家离场观望，他们对钢铁需求疲软感到担忧。

中国再次推出为房市降温的政策，亦激起对钢铁需求前景的疑虑，不过上海钢铁价格在周一下跌后重拾了部分失地。

据资讯机构联合金属网(Umetal)，澳洲和巴西对中国的铁矿石船货售价周二每吨下跌了4美元。

中国发改委周二提交“两会”的2013年国民经济和社会发展计划草案报告称，今年预计新增铁路投产里程5,200公里以上，新建沿海港口万吨级以上泊位100个、运输机场10个左右。

“虽然数字的规模令人咋舌，且显然支撑钢铁需求，并最终将惠及乾散货大宗商品，但我们认为发改委有关将增加中小型住宅供应的说法也很重要，因为住宅建设是推动钢铁需求的关键因素之一”Arctic Securities分析师Erik Stavseth在报告中称。

“所有这些都支持对乾散货运价的正面看法，不过今年的通胀形势和货币政策预计将保持相对偏紧--我们认为中国官方今天的评论对乾散货运需求实现良好增长起到支撑。”

波罗的海巴拿马型船运价指数 涨22点或2.08%，至1,080点，持续受到南美谷物装运季的推动。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。日均获利上涨174美元，至8,637美元。

灵便型和超灵便型船舶日均获利分别上涨173和180美元，至6,956和8,554美元。(完)