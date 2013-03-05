东京汇市：欧元表现迟滞，华尔街股市上涨带动商品货币表现抢眼

标题新闻：朝鲜可能在为第六次核试验做最后阶段的准备--美国智库
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日本央行开始为期两天的政策会议，亦受市场关注。央行本周料按兵不动，但即将来临的领导层更换，应会令央行对抗通缩的决心进一步增强。
投资者预期央行将采取积极政策行动，因而抛售日圆，不过这种势头近期有所减弱。美元/日圆 最新报93.36日圆，在2月25日曾触及94.77的33个月高位。
周三亚洲重大经济数据不多，只有0030GMT的澳洲第四季国内生产总值(GDP)受到关注。
分析师预期澳洲第四季经济较前季成长0.6%，较上年同期成长3.0%，仍遥遥领先于其它发达国家。
交易员表示，若该数据令人失望，澳元可能略为承压。短期支撑位料在略低于1.0200的水平，下方支撑在周一低点1.0116。(完)
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(编译 王洋/程琳/石冠兰/郑茵 审校 龚芳/李爽)
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路透首尔3月29日 - 韩国经济新闻周三引述匿名消息来源报导称，韩国芯片制造商SK海力士正与日本金融投资者磋商组成一个财团，联手收购东芝的芯片业务。
供应短缺风险消失，3月下旬以来，全球天胶市场重新陷入供应过剩泥潭。虽说沪胶价格在上周迎来移仓换月，但新主力1709合约却未能改变下跌颓势，利空氛围弥漫，空头持续加仓，以至于价格下移至16000元/吨一线。