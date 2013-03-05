版本:
中国
亚洲 | 2013年 3月 6日 星期三 07:23 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》－3月5日

以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收   
 盘价：                                                    
                                                                   
 公司名        股票代码       收盘价     涨跌    涨跌幅%    成交量
                                                               
 中国                                                      
 新浪                           50.47     +0.68     +1.37   4859982
 搜狐                           48.84     +5.20    +11.92   3913521
 网易                           53.14     +1.13     +2.17   1333884
 百度                           91.37     +1.11     +1.23   4774896
 亚信科技                       11.08     +0.05     +0.45    124918
                                                                   
 台湾                                                      
 台湾积体电路                   18.33     +0.19     +1.05   1384406
 联电                            1.86     +0.05     +2.76    657159
 日月光                          4.22     +0.08     +1.93     98423
 硅品精密                        5.47     +0.06     +1.11    737385
 和信超媒体                      1.18     +0.00     +0.00     88084
 友达                            4.48     +0.29     +6.92    319591
 中华电信                       30.75     +0.07     +0.23     58508
 台湾国际航电                   35.26     -0.15     -0.42   1403681
                                                                   
 香港                                                      
 中国移动                       54.32     +0.04     +0.07    195608
 中国联通                       14.09     +0.20     +1.44    100398
 中国电信                       51.99     +0.59     +1.15     19525
 中芯国际                        2.95     +0.07     +2.43     97653
 电讯盈科                        4.69     -0.05     -1.05      2006
 
    (完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐