《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》－3月5日

标题新闻：朝鲜可能在为第六次核试验做最后阶段的准备--美国智库
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以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收 盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 新浪 50.47 +0.68 +1.37 4859982 搜狐 48.84 +5.20 +11.92 3913521 网易 53.14 +1.13 +2.17 1333884 百度 91.37 +1.11 +1.23 4774896 亚信科技 11.08 +0.05 +0.45 124918 台湾 台湾积体电路 18.33 +0.19 +1.05 1384406 联电 1.86 +0.05 +2.76 657159 日月光 4.22 +0.08 +1.93 98423 硅品精密 5.47 +0.06 +1.11 737385 和信超媒体 1.18 +0.00 +0.00 88084 友达 4.48 +0.29 +6.92 319591 中华电信 30.75 +0.07 +0.23 58508 台湾国际航电 35.26 -0.15 -0.42 1403681 香港 中国移动 54.32 +0.04 +0.07 195608 中国联通 14.09 +0.20 +1.44 100398 中国电信 51.99 +0.59 +1.15 19525 中芯国际 2.95 +0.07 +2.43 97653 电讯盈科 4.69 -0.05 -1.05 2006 (完)
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路透首尔3月29日 - 韩国经济新闻周三引述匿名消息来源报导称，韩国芯片制造商SK海力士正与日本金融投资者磋商组成一个财团，联手收购东芝的芯片业务。
供应短缺风险消失，3月下旬以来，全球天胶市场重新陷入供应过剩泥潭。虽说沪胶价格在上周迎来移仓换月，但新主力1709合约却未能改变下跌颓势，利空氛围弥漫，空头持续加仓，以至于价格下移至16000元/吨一线。