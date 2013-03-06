中国金融：银行业利润增速下降是正常回归，资本新规柔性管理并不苛刻--刘明康

日本股市：日圆跌势暂停拖累日经指数收低，但半导体类股上涨
路透东京3月30日 - 日本股市日经指数周四下跌，日圆走软趋势中止造成拖累；但半导体设备制造商上涨，追随纳斯达克市场隔夜的涨势。
路透北京3月6日 - 中国前银监会主席刘明康表示，中国商业银行的整体利润水平还比较高，因此高利润增速下降回归是正常的。
刘明康周二在“两会”（全国人大和政协会议）间隙做上述表示.他并称，虽然欧美多数国家都推迟了新资本协议，但中国仍然坚持今年逐步分年度实施新资本管理办法，这对银行来说并不苛刻，因银监会也在不断调整监管口径，柔性管理，使新资本管理办法更加合理，更加符合国情。
根据银监会的最新统计，商业银行2012年全年累计实现净利润1.24万亿元，同比增长18.9%；平均资产利润率为1.3%，与去年同期持平；平均资本利润率19.8%，同比下降0.6个百分点。同时去年以来多家上市银行的净利润增速都出现同比或环比下降，部分增速甚至进入个位数水平。
刘明康认为，相比GDP和税收的增速，国内银行目前的盈利水平已属较高，他认为国内银行ROA能够在1%，资本利润率能够在15%，就是不错水平。
“商业银行对自身盈利水平的下降是有准备的，有具体方针和统筹考虑。”他表示。
而对于中国的银行业今年开始实施的资本新规，刘明康表示此项政策并不严厉，除了银监会的柔性应对外，资本新规在银行防范金融风险，防范不良资产反弹方面都有重要作用。
2012年6月7日，银监会发布了《商业银行资本管理办法（试行）》（以下简称《资本办法》），《资本办法》于2013年1月1日起施行，银监会还发布了过渡期安排等措施。（完）
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路透台北3月30日 - 台湾股市周四收微跌且连五黑；分析师表示，在亚洲股市多呈回档 格局，加上清明节长假来临，内外资追价力道均减弱；惟收盘指数仍守在9,806.83点月线之 上，量能亦未大幅缩减，短线仍偏正面，大盘料将续呈高档震荡格局。 台湾加权股价指数 收跌0.08%至9,848.15点；今日成交初值 为890.75 亿台币，上交易日修正后为887.48亿。 〞即将进入长假，台币暂时不升了，外资买盘也减弱，等过完四天长假后再说。〞兆丰 国际投顾一不愿具名分析师说。 他并称，由于四月中旬中以后潜在变数较多，接下来就看多头能否把握财报公布前往上 攻万点。 台新投顾分析师黄文清指出，长假效应加上国际股市的变化，使市场观望气氛偏浓，惟 量能并未大幅缩减，短线大盘表现不致太差。 他们表示，近日美元指数转强，台币未进一步强升，且从台积电 和鸿海<2317 .TW>等大型权值股均休息观察，显示台币止升走贬，外资汇入力道减弱、买盘缩减，指数陷
路透北京3月30日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平。这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。