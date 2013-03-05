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亚洲 | 2013年 3月 6日 星期三 07:50 BJT

全球外汇市场3月6日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)

路透3月6日 -

- -日本央行举行货币政策会议(至3月7日)。

- -英国央行举行货币政策会议(至3月7日)。

0900－瑞典央行总裁英韦斯出席瑞典国会金融委员会(Riksdag Committee on Finance)一有关货币政策的听证会。

1000-欧元区公布第四季GDP修正值。

1200-美国一周抵押贷款指数。

1315-美国2月ADP民间就业岗位。

1315-费城联邦储备银行总裁普洛瑟就经济前景发布讲话。

1500-美国1月工厂订单。

1900-美联储褐皮书。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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台湾重要政经日程 (编译 王洋; 审校 张涛)

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