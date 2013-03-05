全球外汇市场3月6日主要消息

标题新闻：朝鲜可能在为第六次核试验做最后阶段的准备--美国智库
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路透3月6日 -
- -日本央行举行货币政策会议(至3月7日)。
- -英国央行举行货币政策会议(至3月7日)。
0900－瑞典央行总裁英韦斯出席瑞典国会金融委员会(Riksdag Committee on Finance)一有关货币政策的听证会。
1000-欧元区公布第四季GDP修正值。
1200-美国一周抵押贷款指数。
1315-美国2月ADP民间就业岗位。
1315-费城联邦储备银行总裁普洛瑟就经济前景发布讲话。
1500-美国1月工厂订单。
1900-美联储褐皮书。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 王洋; 审校 张涛)
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路透首尔3月29日 - 韩国经济新闻周三引述匿名消息来源报导称，韩国芯片制造商SK海力士正与日本金融投资者磋商组成一个财团，联手收购东芝的芯片业务。
供应短缺风险消失，3月下旬以来，全球天胶市场重新陷入供应过剩泥潭。虽说沪胶价格在上周迎来移仓换月，但新主力1709合约却未能改变下跌颓势，利空氛围弥漫，空头持续加仓，以至于价格下移至16000元/吨一线。