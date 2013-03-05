全球外汇市场3月6日主要消息

宝城期货：沪胶空头持续发力，后期将延续颓势

供应短缺风险消失，3月下旬以来，全球天胶市场重新陷入供应过剩泥潭。虽说沪胶价格在上周迎来移仓换月，但新主力1709合约却未能改变下跌颓势，利空氛围弥漫，空头持续加仓，以至于价格下移至16000元/吨一线。