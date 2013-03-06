中港个股：工行将加快人民币国际清算行的发展步伐--行长

路透北京3月6日 - 全球市值最大银行--中国工商银行 行长杨凯生表示，在2月初获得新加坡人民币业务清算行的资格后，工行将加快人民币清算行业务的发展步伐，但具体数量难定，因要由两国监管层协调。

杨凯生周二在两会间隙接受路透记者采访时表示，工行目前拥有国内最强人民币资金实力和人民币清算能力，随着国际化进程加快，（工行及其控股机构目前在近60个国家有分支机构），其清算行业务进程也会加快。

业内人士认为，随着跨境人民币结算业务的发展，以及境外人民币流通规模的扩大，境内银行在国际化进程中，争夺境外人民币业务清算行的业务的程度也会越来越激烈。

新加坡为全球第四大外汇交易中心,且为亚洲石油及商品的主要根据地,目前各界普遍认为新加坡吸收的人民币存款规模将仅次于中国大陆和香港.(完)

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