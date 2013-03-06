中港个股：工行将加快人民币国际清算行的发展步伐--行长

《国际主要央行公开市场操作一览》--3月30日
路透北京3月30日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平。这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。
路透北京3月6日 - 全球市值最大银行--中国工商银行 行长杨凯生表示，在2月初获得新加坡人民币业务清算行的资格后，工行将加快人民币清算行业务的发展步伐，但具体数量难定，因要由两国监管层协调。
杨凯生周二在两会间隙接受路透记者采访时表示，工行目前拥有国内最强人民币资金实力和人民币清算能力，随着国际化进程加快，（工行及其控股机构目前在近60个国家有分支机构），其清算行业务进程也会加快。
业内人士认为，随着跨境人民币结算业务的发展，以及境外人民币流通规模的扩大，境内银行在国际化进程中，争夺境外人民币业务清算行的业务的程度也会越来越激烈。
新加坡为全球第四大外汇交易中心,且为亚洲石油及商品的主要根据地,目前各界普遍认为新加坡吸收的人民币存款规模将仅次于中国大陆和香港.(完)
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(发稿 徐永; 审校 杨淑祯)
路透北京3月30日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平。这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。
* 日经指数跌0.78%，沪综指跌0.79%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，美国原油涨0.36%，美国10年期公债收益率2.3909%
路透香港3月30日 - 受市场竞争激烈以及前一年度出售非核心资产带来特殊利润令同比基数较高，香港中旅国际投资有限公司 2016年度净利同比大减74%。管理层周四表示，今年旅游景区业务将稳中有升，酒店的入住率及收入等也有不错的增长势头。