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亚洲 | 2013年 3月 6日 星期三 08:16 BJT

《中国报摘》－中国证券报3月6日

* 头版头条:

--中国今年经济社会发展的主要预期目标是：国内生产总值(GDP)增长7.5%左右，居民消费价格(CPI)涨幅3.5%左右。

* 其他:

--中证报社评文章认为，政府工作报告明确发出政策面总体偏暖信号，经济回暖预期有望延续，有利于资本市场平稳运行。

--银监会主席尚福林表示，银监会正在研究并深入分析存贷比政策，如有修改，要有其他管理方式替代。

--证监会主席表示，对中国股市肯定有信心。

--工信部部长苗圩表示，预计2013年将发放4G牌照。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 李宏薇; 审校 杨淑祯)

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