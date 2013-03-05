《香港在美国上市的主要ADR股价表现》─3月6日

标题新闻：朝鲜可能在为第六次核试验做最后阶段的准备--美国智库
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路透香港3月6日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周二收市价的比较：(1美元=7.7557港元<HKD= >) 美股道琼工业指数 周二收高125.95点或0.89%，至纪录高位14,253.77点。美国经济出现增强信 号、美联储继续提供支撑、且股市相比于其它资产估值颇具吸引力，投资人纷纷追价买入。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 188.960 -0.20 22374 14.655 0.52 中国铝业 10.430 0.87 49099 3.236 1.75 中国移动 54.320 0.07 195608 84.258 0.79 中国人寿 44.280 0.20 69193 22.895 0.86 中石油 135.880 1.70 35430 10.538 0.75 中石化 114.920 0.17 19604 8.913 0.14 汇丰控股 54.080 0.24 281408 83.886 0.10 中电信 51.990 1.15 19525 4.032 0.55 中国联通 14.090 1.44 100398 10.928 1.00 兖州煤业 14.900 0.54 131899 11.556 2.27 华能国际 43.950 5.29 58344 8.522 -0.22 南方航空 28.180 3.15 9410 4.371 0.95 东方航空 20.960 1.85 985 1.626 -49.67 中芯国际 2.950 2.43 97653 0.458 -0.52 (完)
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路透首尔3月29日 - 韩国经济新闻周三引述匿名消息来源报导称，韩国芯片制造商SK海力士正与日本金融投资者磋商组成一个财团，联手收购东芝的芯片业务。
供应短缺风险消失，3月下旬以来，全球天胶市场重新陷入供应过剩泥潭。虽说沪胶价格在上周迎来移仓换月，但新主力1709合约却未能改变下跌颓势，利空氛围弥漫，空头持续加仓，以至于价格下移至16000元/吨一线。