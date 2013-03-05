《香港在美国上市的主要ADR股价表现》─3月6日

路透香港3月6日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周二收市价的比较：(1美元=7.7557港元<HKD= >) 美股道琼工业指数 周二收高125.95点或0.89%，至纪录高位14,253.77点。美国经济出现增强信 号、美联储继续提供支撑、且股市相比于其它资产估值颇具吸引力，投资人纷纷追价买入。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 188.960 -0.20 22374 14.655 0.52 中国铝业 10.430 0.87 49099 3.236 1.75 中国移动 54.320 0.07 195608 84.258 0.79 中国人寿 44.280 0.20 69193 22.895 0.86 中石油 135.880 1.70 35430 10.538 0.75 中石化 114.920 0.17 19604 8.913 0.14 汇丰控股 54.080 0.24 281408 83.886 0.10 中电信 51.990 1.15 19525 4.032 0.55 中国联通 14.090 1.44 100398 10.928 1.00 兖州煤业 14.900 0.54 131899 11.556 2.27 华能国际 43.950 5.29 58344 8.522 -0.22 南方航空 28.180 3.15 9410 4.371 0.95 东方航空 20.960 1.85 985 1.626 -49.67 中芯国际 2.950 2.43 97653 0.458 -0.52 (完)