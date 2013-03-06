欧洲经济指标预测－3月6日-3月13日****

日本股市：日圆跌势暂停拖累日经指数收低，但半导体类股上涨
路透东京3月30日 - 日本股市日经指数周四下跌，日圆走软趋势中止造成拖累；但半导体设备制造商上涨，追随纳斯达克市场隔夜的涨势。
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 3月4日当周 3月6日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0800 英国Halifax房价指数(较前月) 2月 +0.2% -0.2% 房价指数三个月均值(较上年同期) +1.7% +1.3% 1000 欧元区区内生产总值(GDP)(较上季) 第四季修正值 -0.6% -0.6% (较上年同期) -0.9% -0.9% 3月7日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0630 法国ILO失业率 第四季 -- 10.30% 0645 瑞士未经调整的失业率 2月 3.4% 3.4% 0745 法国贸易收支(亿欧元) 1月 -- 逆差53 进口(亿欧元) -- 431.37 出口(亿欧元) -- 377.88 0900 意大利PPI(较前月) 1月 +0.3% -0.2% (较上年同期) +1.8% +1.8% 1100 德国工业订单 1月 +0.5% +0.8% 1200 英国央行利率决议 3月 0.50% 0.50% 1245 欧洲央行利率决议 3月 0.75% 0.75% 3月8日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0745 法国预算(亿欧元) 截至1月 -- 赤字872 0815 瑞士CPI(较上月) 2月 +0.3% -0.3% (较上年同期) -0.3% -0.3% 1100 德国工业生产(较前月) 1月 +0.5% +0.3% 3月11日当周 3月11日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0700 德国经季节调整出口(较前月) 1月 -- +0.3% 德国经季节调整进口(较前月) -- -1.3% 德国经季节调整贸易收支(亿欧元) -- 顺差168 0745 法国工业生产 1月 -- -0.1% 0815 瑞士零售销售(较上年同期) 1月 -- +5.1% 0900 意大利GDP(较上季) 第四季终值 -- -0.9% (较上年同期) -- -2.7% 3月12-15日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0700 德国趸售物价(较前月) 2月 -- +0.3% (较上年同期) -- +2.3% 3月12日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0001 英国RICS房价差值 2月 -- 负4 0700 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月终值 -- +0.6% (较上年同期) -- +1.5% 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -- +0.8% (较上年同期) -- +1.8% 0745 法国经常帐(亿欧元) 1月 -- 赤字36 0900 意大利CPI(较前月) 2月终值 -- +0.1% (较上年同期) +1.9% 意大利HICP(较前月) -0.2% (较上年同期) +2.0% 0930 英国工业生产(较前月) 1月 -- +1.1% 英国工业生产(较上年同期) -- -1.7% 英国制造业产出(较前月) -- +1.6% 英国制造业产出(较上年同期) -- -1.5% 0930 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 1月 -- 逆差42.4 英国全球商品贸易收支(亿英镑) -- 逆差89.0 3月13日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0630 法国非农就业人口 第四季 -- -0.20% 0745 法国HICP(较前月) 2月终值 -- -0.6% (较上年同期) -- +1.4% 1000 欧元区工业生产(较前月) 1月 -- +0.7% (较上年同期) -- -2.4% (完)
路透东京3月30日 - 日本股市日经指数周四下跌，日圆走软趋势中止造成拖累；但半导体设备制造商上涨，追随纳斯达克市场隔夜的涨势。
路透台北3月30日 - 台湾股市周四收微跌且连五黑；分析师表示，在亚洲股市多呈回档 格局，加上清明节长假来临，内外资追价力道均减弱；惟收盘指数仍守在9,806.83点月线之 上，量能亦未大幅缩减，短线仍偏正面，大盘料将续呈高档震荡格局。 台湾加权股价指数 收跌0.08%至9,848.15点；今日成交初值 为890.75 亿台币，上交易日修正后为887.48亿。 〞即将进入长假，台币暂时不升了，外资买盘也减弱，等过完四天长假后再说。〞兆丰 国际投顾一不愿具名分析师说。 他并称，由于四月中旬中以后潜在变数较多，接下来就看多头能否把握财报公布前往上 攻万点。 台新投顾分析师黄文清指出，长假效应加上国际股市的变化，使市场观望气氛偏浓，惟 量能并未大幅缩减，短线大盘表现不致太差。 他们表示，近日美元指数转强，台币未进一步强升，且从台积电 和鸿海<2317 .TW>等大型权值股均休息观察，显示台币止升走贬，外资汇入力道减弱、买盘缩减，指数陷
路透北京3月30日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平。这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。