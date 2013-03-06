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市场报道 | 2013年 3月 6日 星期三 08:03 BJT

****欧洲经济指标预测－3月6日-3月13日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
    

     3月4日当周
  
 3月6日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值       前值
 0800     英国Halifax房价指数(较前月)                 2月         +0.2%       -0.2%
                                                                            
             房价指数三个月均值(较上年同期)                       +1.7%       +1.3%
 1000     欧元区区内生产总值(GDP)(较上季)         第四季修正值    -0.6%       -0.6%
                              (较上年同期)                        -0.9%       -0.9%
      
 3月7日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值       前值
 0630     法国ILO失业率                              第四季         --        10.30%
 0645     瑞士未经调整的失业率                        2月          3.4%        3.4%
 0745     法国贸易收支(亿欧元)                        1月           --        逆差53
              进口(亿欧元)                                          --        431.37
              出口(亿欧元)                                          --        377.88
 0900     意大利PPI(较前月)                           1月         +0.3%       -0.2%
                  (较上年同期)                                    +1.8%       +1.8%
 1100     德国工业订单                                1月         +0.5%       +0.8%
 1200     英国央行利率决议                            3月         0.50%       0.50%
 1245     欧洲央行利率决议                            3月         0.75%       0.75%
           
 3月8日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值       前值
 0745     法国预算(亿欧元)                          截至1月         --       赤字872
 0815     瑞士CPI(较上月)                             2月         +0.3%       -0.3%
                 (较上年同期)                                     -0.3%       -0.3%
 1100     德国工业生产(较前月)                        1月         +0.5%       +0.3%
 
    3月11日当周
                       
 3月11日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值      前值
 0700     德国经季节调整出口(较前月)                   1月          --        +0.3%
          德国经季节调整进口(较前月)                                --        -1.3%
          德国经季节调整贸易收支(亿欧元)                            --       顺差168
 0745     法国工业生产                                 1月          --        -0.1%
 0815     瑞士零售销售(较上年同期)                     1月          --        +5.1%
 0900     意大利GDP(较上季)                        第四季终值       --        -0.9%
                   (较上年同期)                                     --        -2.7%
    
 3月12-15日
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值      前值
 0700     德国趸售物价(较前月)                         2月          --        +0.3%
                    (较上年同期)                                    --        +2.3%
        
 3月12日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值      前值
 0001     英国RICS房价差值                             2月          --         负4
 0700     德国消费者物价指数(CPI)(较前月)            2月终值        --        +0.6%
                              (较上年同期)                          --        +1.5%
          德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                      --        +0.8%
                               (较上年同期)                         --        +1.8%
 0745     法国经常帐(亿欧元)                           1月          --       赤字36
 0900     意大利CPI(较前月)                          2月终值        --        +0.1%
                  (较上年同期)                                                +1.9%
          意大利HICP(较前月)                                                  -0.2%
                   (较上年同期)                                               +2.0%
 0930     英国工业生产(较前月)                         1月          --        +1.1%
          英国工业生产(较上年同期)                                  --        -1.7%
          英国制造业产出(较前月)                                    --        +1.6%
          英国制造业产出(较上年同期)                                --        -1.5%
 0930     英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑)             1月          --      逆差42.4
          英国全球商品贸易收支(亿英镑)                              --      逆差89.0
 
    
 3月13日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值      前值
 0630     法国非农就业人口                           第四季         --       -0.20%
 0745     法国HICP(较前月)                           2月终值        --        -0.6%
                  (较上年同期)                                      --        +1.4%
 1000     欧元区工业生产(较前月)                       1月          --        +0.7%
                      (较上年同期)                                  --        -2.4%
 (完)

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