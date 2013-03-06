美国与加拿大经济指标预测--3月6日－3月13日****

日本股市：日圆跌势暂停拖累日经指数收低，但半导体类股上涨
路透东京3月30日 - 日本股市日经指数周四下跌，日圆走软趋势中止造成拖累；但半导体设备制造商上涨，追随纳斯达克市场隔夜的涨势。
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： * 3月4日当周 3月6日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1200 美国抵押贷款指数 3月1日当周 -- 753.0 再融资指数 -- 4,105.8 1315 美国ADP民间就业岗位(万) 2月 增加17.0 增加19.2 1500 美国工厂订单 1月 -2.2% +1.8% 美国耐久财(耐用品)订单 1月修正 -- -5.2% 值 扣除运输的耐久财订单 -- +1.9% 扣除国防的耐久财订单 -- -0.4% 扣除飞机的非国防资本财 -- +6.3% 1500 加拿大央行利率决定 -- 1.00% 1.00% 1500 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 2月 -- 54.8 经季节调整PMI 57.5 58.9 1900 美联储褐皮书 3月7日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国Challenger企业计划裁员人数(万人) 2月 -- 4.043 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 3月2日当周 35.5 34.4 初请失业金人数四周均值(万人) -- 35.5 续请失业金人数(百万人) 2月23日当 311 307.4 周 1330 美国国际贸易收支(亿美元) 1月 逆差42 逆差385. 6 4 1330 美国非农业生产率环比年率 第四季修正 -1.6% -2.0% 值 单位劳工成本 +4.3% +4.5% 1330 加拿大建筑许可 1月 +5.3% -11.2% 1330 加拿大贸易收支(亿加元) 1月 逆差 逆差 6 9 出口(亿加元) 380.5 376 进口(亿加元) 387 385.1 2000 美国消费者信贷(亿美元) 1月 增加14 增加145. 5 9 -- 美国ICSC连锁店销售 2月 -- +4.5% 3月8日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1315 加拿大房屋开工年率(万户) 2月 17.5 16.06 1330 美国非农就业岗位(万个) 2月 增加16 增加15.7 民间就业岗位(万个) 增加16.7 增加16.6 失业率 7.9% 7.9% 平均时薪 +0.2% +0.2% 每周平均工时 34.4 34.4 制造业就业岗位(万个) 增加0. 增加0.4 8 政府部门就业岗位(万个) -- -0.9 1330 加拿大就业岗位(万个) 2月 增加0. 减少2.19 8 失业率 7.1% 7.0% 全职就业人数(万人) -- 减少2.06 兼职就业人数(万人) -- 减少0.14 就业参与率 -- 66.60% 1500 美国趸售(批发)库存 1月 +0.3% -0.1% 趸售销售 +0.1% 持平 1530 美国ECRI一周领先指标 3月1日当 -- 128.5 周 * 3月11日当周 3月11日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1400 美国就业指数 2月 -- 109.4 3月12日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1130 美国NFIB小企业信心指数 2月 -- 88.90 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 3月9日当周 -- +0.2% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 3月9日当 -- +2.2% 周 1800 美国联邦预算(亿美元) 2月 -- 盈余30 3月13日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1100 美国抵押贷款指数 3月8日当周 -- -- 再融资指数 -- -- 1230 美国进口物价(较前月) 2月 +0.5% +0.6% 出口物价(较前月) +0.3% +0.3% 1230 美国零售销售(较前月) 2月 0.3% +0.1% 扣除汽车的零售销售(较前月) +0.3% +0.2% 1400 美国企业库存(较前月) 1月 +0.3% +0.1% (完)
路透东京3月30日 - 日本股市日经指数周四下跌，日圆走软趋势中止造成拖累；但半导体设备制造商上涨，追随纳斯达克市场隔夜的涨势。
路透台北3月30日 - 台湾股市周四收微跌且连五黑；分析师表示，在亚洲股市多呈回档 格局，加上清明节长假来临，内外资追价力道均减弱；惟收盘指数仍守在9,806.83点月线之 上，量能亦未大幅缩减，短线仍偏正面，大盘料将续呈高档震荡格局。 台湾加权股价指数 收跌0.08%至9,848.15点；今日成交初值 为890.75 亿台币，上交易日修正后为887.48亿。 〞即将进入长假，台币暂时不升了，外资买盘也减弱，等过完四天长假后再说。〞兆丰 国际投顾一不愿具名分析师说。 他并称，由于四月中旬中以后潜在变数较多，接下来就看多头能否把握财报公布前往上 攻万点。 台新投顾分析师黄文清指出，长假效应加上国际股市的变化，使市场观望气氛偏浓，惟 量能并未大幅缩减，短线大盘表现不致太差。 他们表示，近日美元指数转强，台币未进一步强升，且从台积电 和鸿海<2317 .TW>等大型权值股均休息观察，显示台币止升走贬，外资汇入力道减弱、买盘缩减，指数陷
路透北京3月30日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平。这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。