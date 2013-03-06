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市场报道 | 2013年 3月 6日 星期三 08:32 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--3月6日－3月13日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：  

  * 3月4日当周

 3月6日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段     预估值        前值
 1200     美国抵押贷款指数                           3月1日当周         --       753.0
               再融资指数                                               --     4,105.8
 1315     美国ADP民间就业岗位(万)                           2月   增加17.0    增加19.2
 1500     美国工厂订单                                      1月      -2.2%       +1.8%
          美国耐久财(耐用品)订单                       1月修正         --        -5.2%
                                                   值                       
             扣除运输的耐久财订单                                      --        +1.9%
             扣除国防的耐久财订单                                      --        -0.4%
             扣除飞机的非国防资本财                                    --        +6.3%
 1500     加拿大央行利率决定                                --       1.00%       1.00%
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            
 1500     加拿大Ivey采购经理人指数(PMI)                     2月        --        54.8
                   经季节调整PMI                                      57.5       58.9
 1900     美联储褐皮书                                                      
   
 3月7日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段     预估值        前值
 1230     美国Challenger企业计划裁员人数(万人)              2月         --       4.043
 1330     美国一周初请失业金人数(万人)               3月2日当周       35.5        34.4
             初请失业金人数四周均值(万人)                               --        35.5
             续请失业金人数(百万人)                  2月23日当         311       307.4
                                                   周                       
 1330     美国国际贸易收支(亿美元)                          1月     逆差42    逆差385.
                                                                 6          4
 1330     美国非农业生产率环比年率                  第四季修正       -1.6%       -2.0%
                                                   值                       
                                                                            
                                                                            
                                                                            
              单位劳工成本                                           +4.3%       +4.5%
 1330     加拿大建筑许可                                    1月      +5.3%      -11.2%
 1330     加拿大贸易收支(亿加元)                            1月       逆差        逆差
                                                                 6          9
               出口(亿加元)                                          380.5         376
               进口(亿加元)                                            387       385.1
 2000     美国消费者信贷(亿美元)                            1月     增加14    增加145.
                                                                 5          9
  --      美国ICSC连锁店销售                                2月        --        +4.5%
                                                                            
      
 3月8日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段     预估值          前值
 1315     加拿大房屋开工年率(万户)                          2月       17.5         16.06
 1330     美国非农就业岗位(万个)                            2月     增加16      增加15.7
             民间就业岗位(万个)                                   增加16.7      增加16.6
             失业率                                                   7.9%        7.9%
             平均时薪                                                +0.2%       +0.2%
             每周平均工时                                             34.4        34.4
                                                                            
                                                                            
                                                                            
             制造业就业岗位(万个)                                   增加0.      增加0.4
                                                                 8          
             政府部门就业岗位(万个)                                    --         -0.9
 1330     加拿大就业岗位(万个)                              2月     增加0.     减少2.19
                                                                 8          
               失业率                                                 7.1%        7.0%
               全职就业人数(万人)                                      --      减少2.06
               兼职就业人数(万人)                                      --      减少0.14
                                                                            
               就业参与率                                              --       66.60%
                                                                            
 1500     美国趸售(批发)库存                                1月      +0.3%       -0.1%
             趸售销售                                                +0.1%         持平
 1530     美国ECRI一周领先指标                        3月1日当         --        128.5
                                                   周                       
     
  * 3月11日当周
    
 3月11日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段     预估值        前值
 1400     美国就业指数                                      2月         --       109.4
 
 3月12日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段     预估值        前值
 1130     美国NFIB小企业信心指数                            2月         --       88.90
 1145     美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)            3月9日当周         --       +0.2%
 1255     美国Redbook连锁店销售(较上年同期)           3月9日当          --       +2.2%
                                                   周                       
 1800     美国联邦预算(亿美元)                              2月         --      盈余30
      
 3月13日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段     预估值        前值
 1100     美国抵押贷款指数                           3月8日当周         --          --
             再融资指数                                                 --          --
 1230     美国进口物价(较前月)                              2月      +0.5%       +0.6%
              出口物价(较前月)                                       +0.3%       +0.3%
 1230     美国零售销售(较前月)                              2月       0.3%       +0.1%
             扣除汽车的零售销售(较前月)                              +0.3%       +0.2%
 1400     美国企业库存(较前月)                              1月      +0.3%       +0.1%
 
     (完)

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