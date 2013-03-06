《美债周三展望》经济改善希望令公债价格下跌，不过暂难脱离当前区间

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文内容无调整)

* 道指触及纪录高位

* 中国预算支持以消费带动的成长

* 美国2月服务业成长速度为一年来最快

路透纽约3月5日 - 美国公债价格周二回落，因美国股市触及历史高位。中国政府增加支出和强劲的美国服务业数据点燃市场风险意愿，投资者撤离避险资产。

中国即将卸任的总理温家宝周二宣布创纪录的2013年政府支出计划，以保持经济的成长势头，投资者备受鼓舞，他们认为，中国经济的成长将有助于抵消其他国家复苏迟缓的影响。

消息帮助推动道指升穿2007年创下的纪录水准，触及历史高位。

今日公布的数据显示，2月美国服务业增速为一年来最快，也使股市受到支撑，令债市受创。

尽管公债收益率上扬，但仍处于近期区间内，因投资者对美国和其他国家宽松货币政策的预期没有改变。

市场预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年全年将继续每月购买850亿美元抵押贷款支持证券(MBS)和公债的行动，以压低失业率。这为公债提供部分支撑。美国1月失业率为7.9%。

“在就业人数大幅增长，失业率降至6.5%左右前，公债的走势将较为平稳，”Wilmington Broad Market Bond Fund的联席资产组合经理Wilmer Stith称。

指标10年期公债 价格回落5/32，收益率报1.90%，略高于周一尾盘的1.88%。30年期公债 价格走低12/32，收益率从周一的3.09%攀升至3.11%。

“股市接近公允价值，但相对于非常昂贵的债市和现金仍非常便宜，”摩根大通资产管理公司的董事总经理和首席市场策略师David Kelly表示。

“各国央行(的政策)使固定收益投资者不可能获得丰厚回报，这意味着投资者不得不加码股票，他们正在向这个方向调整，”他补充说。

不过，部分分析师表示，需要出现更大的推动才会使公债突破目前的区间。

“实际上，债市并没有出现重大的涨跌，”Cantor的公债策略师Justin Lederer表示，“的确需要重大的消息”才能使公债价格进入一个新的区间。

在欧洲央行周四政策会议以及美国周五公布月度就业报告前，投资者可能也对大举建仓迟疑不决。

市场预计，周五的非农就业数据将直指美国就业市场持续改善，接受路透调查的分析师预期，2月就业岗位增加16万个。(完)

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