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亚洲 | 2013年 3月 6日 星期三 08:11 BJT

企业结盟：韩国三星收购日本夏普3%股份的谈判进入最后阶段--消息

路透东京3月6日 - 两名知情消息人士对路透称，韩国三星电子 向日本夏普 投资约100亿日圆(1.07亿美元)，收购后者3%股份的谈判进入最后阶段。

由于面对包括三星在内的亚洲同业的激烈竞争，夏普、索尼 和Panasonic 等日本消费电子企业目前处境艰难。。

夏普驻东京发言人既未证实也未否认三星投资计划。他表示：“这不是公司宣布的消息。”

夏普去年10月得到银行44亿美元救助贷款，但以在日本的办公楼及厂房作抵押。该公司还承诺将裁员1万人并变卖资产。

夏普稍早亦与台湾鸿海精密 洽谈过投资事宜，但另据其他消息人士称，夏普的复兴计划不太可能包含来自鸿海的注资。

晶片制造商高通 去年12月同意向夏普投资1.2亿美元。(完)

(编译 程琳; 审校 张涛)

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