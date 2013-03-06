《台湾报摘》--工商时报3月6日

日本股市：日圆跌势暂停拖累日经指数收低，但半导体类股上涨
路透东京3月30日 - 日本股市日经指数周四下跌，日圆走软趋势中止造成拖累；但半导体设备制造商上涨，追随纳斯达克市场隔夜的涨势。
* 头版头条:
--宏达电 首季本业获利，恐出现上市以来首见亏损。宏达电机皇新HTC One虽广受好评，但传出相机模组音圈马达(VCM)大缺货，不仅2月营收可能不到120亿台币，首季营收低标500亿台币亦达标无望，加上首季营业费用估计超过百亿台币，第一季本业可能恐见亏损。
* 其他:
--TCL集团 董事长李东生昨日指出，去年在智慧型手机与智慧型电视的销售量均大幅增长，今年对台采购可望突破去年10亿美元。此外，公司计画上半年在台北或新竹设立研发中心，重点锁定手机晶片的相关软体与操作系统的研发。
--华润元大基金管理有限公司昨日于深圳开业，成为今年首家成立的台陆合资基金公司，也是台湾继富邦和方正证券合作开业后，第二家开业的合资基金公司。目前投信在对岸已有合资对象者，还包括国泰、群益和永丰投信。
--在金管会要求银行强化呆帐提存及资本适足率准备、保险分配现金股利要事先申请下，今年金融业恐难发出高比率的现金股利。去年获利王富邦金控 ，子公司富邦人寿将不会申请发放现金股利，台北富邦银行也不会上缴太多现金，今年恐难像去年发出近1元台币的现金股利。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透东京3月30日 - 日本股市日经指数周四下跌，日圆走软趋势中止造成拖累；但半导体设备制造商上涨，追随纳斯达克市场隔夜的涨势。
路透台北3月30日 - 台湾股市周四收微跌且连五黑；分析师表示，在亚洲股市多呈回档 格局，加上清明节长假来临，内外资追价力道均减弱；惟收盘指数仍守在9,806.83点月线之 上，量能亦未大幅缩减，短线仍偏正面，大盘料将续呈高档震荡格局。 台湾加权股价指数 收跌0.08%至9,848.15点；今日成交初值 为890.75 亿台币，上交易日修正后为887.48亿。 〞即将进入长假，台币暂时不升了，外资买盘也减弱，等过完四天长假后再说。〞兆丰 国际投顾一不愿具名分析师说。 他并称，由于四月中旬中以后潜在变数较多，接下来就看多头能否把握财报公布前往上 攻万点。 台新投顾分析师黄文清指出，长假效应加上国际股市的变化，使市场观望气氛偏浓，惟 量能并未大幅缩减，短线大盘表现不致太差。 他们表示，近日美元指数转强，台币未进一步强升，且从台积电 和鸿海<2317 .TW>等大型权值股均休息观察，显示台币止升走贬，外资汇入力道减弱、买盘缩减，指数陷
路透北京3月30日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平。这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。