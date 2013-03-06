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亚洲 | 2013年 3月 6日 星期三 08:22 BJT

《台湾报摘》--工商时报3月6日

* 头版头条:

--宏达电 首季本业获利，恐出现上市以来首见亏损。宏达电机皇新HTC One虽广受好评，但传出相机模组音圈马达(VCM)大缺货，不仅2月营收可能不到120亿台币，首季营收低标500亿台币亦达标无望，加上首季营业费用估计超过百亿台币，第一季本业可能恐见亏损。

* 其他:

--TCL集团 董事长李东生昨日指出，去年在智慧型手机与智慧型电视的销售量均大幅增长，今年对台采购可望突破去年10亿美元。此外，公司计画上半年在台北或新竹设立研发中心，重点锁定手机晶片的相关软体与操作系统的研发。

--华润元大基金管理有限公司昨日于深圳开业，成为今年首家成立的台陆合资基金公司，也是台湾继富邦和方正证券合作开业后，第二家开业的合资基金公司。目前投信在对岸已有合资对象者，还包括国泰、群益和永丰投信。

--在金管会要求银行强化呆帐提存及资本适足率准备、保险分配现金股利要事先申请下，今年金融业恐难发出高比率的现金股利。去年获利王富邦金控 ，子公司富邦人寿将不会申请发放现金股利，台北富邦银行也不会上缴太多现金，今年恐难像去年发出近1元台币的现金股利。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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