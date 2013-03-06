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亚洲 | 2013年 3月 6日 星期三 08:22 BJT

韩国股市：开高，尾随道指升至纪录高位的升势

路透首尔3月6日 - 韩国股市周三开高，此前中国宣布创纪录的支出以提振经济成长，且美国服务业数据较为乐观，推升美股至纪录高位。

0003GMT时，韩股综合股指数 上涨0.8%至2,032.41。

SK Hynix 上涨3%，此前一当地券商上调其目标股价，因晶片价格上涨带动获利走强。(完)

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