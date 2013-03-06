《台湾报摘》─经济日报3月6日

日本股市：日圆跌势暂停拖累日经指数收低，但半导体类股上涨
路透东京3月30日 - 日本股市日经指数周四下跌，日圆走软趋势中止造成拖累；但半导体设备制造商上涨，追随纳斯达克市场隔夜的涨势。
* 头版头条:
--中国宣示今年经济成长目标为7.5%，加上投资人预期各国央行将续采货币宽松措施，带动美股5日早盘大涨逾130点，道琼工业指数创历史新高，分析师认为后市续涨动能仍强。欧股和原物料商品价格也同步劲扬。
* 其他:
--和硕 昨日公布去年第四季税后纯益26.52亿台币，季增96%；去年全年获利61亿台币，年增超过50倍，创分家后最佳成绩。本季传统淡季，主要业务都将衰退，估计下半年获利会有更明显改善。
--裕隆 集团总经理陈国荣昨日表示，自有品牌纳智捷去年在大陆销量3.1万辆，已带动转投资公司东风裕隆去年开始获利，今年纳智捷在大陆将持续推出多款新车，全年销量要较去年倍增、力拚6万辆目标。
--人民币业务开放满月，台湾金融市场出现存款重新洗牌、币别移转、中小型银行异军突起及国人参与大陆市场高成长获利等四大改变。首波吸金大战中，一银以15.5亿元人民币存款胜出，全体银行一个月内冲出100亿元佳绩，初估年底前可达600亿元，甚至破千亿元。(完）
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透东京3月30日 - 日本股市日经指数周四下跌，日圆走软趋势中止造成拖累；但半导体设备制造商上涨，追随纳斯达克市场隔夜的涨势。
路透台北3月30日 - 台湾股市周四收微跌且连五黑；分析师表示，在亚洲股市多呈回档 格局，加上清明节长假来临，内外资追价力道均减弱；惟收盘指数仍守在9,806.83点月线之 上，量能亦未大幅缩减，短线仍偏正面，大盘料将续呈高档震荡格局。 台湾加权股价指数 收跌0.08%至9,848.15点；今日成交初值 为890.75 亿台币，上交易日修正后为887.48亿。 〞即将进入长假，台币暂时不升了，外资买盘也减弱，等过完四天长假后再说。〞兆丰 国际投顾一不愿具名分析师说。 他并称，由于四月中旬中以后潜在变数较多，接下来就看多头能否把握财报公布前往上 攻万点。 台新投顾分析师黄文清指出，长假效应加上国际股市的变化，使市场观望气氛偏浓，惟 量能并未大幅缩减，短线大盘表现不致太差。 他们表示，近日美元指数转强，台币未进一步强升，且从台积电 和鸿海<2317 .TW>等大型权值股均休息观察，显示台币止升走贬，外资汇入力道减弱、买盘缩减，指数陷
路透北京3月30日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平。这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。