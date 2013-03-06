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亚洲 | 2013年 3月 6日 星期三 08:31 BJT

《台湾报摘》─经济日报3月6日

* 头版头条:

--中国宣示今年经济成长目标为7.5%，加上投资人预期各国央行将续采货币宽松措施，带动美股5日早盘大涨逾130点，道琼工业指数创历史新高，分析师认为后市续涨动能仍强。欧股和原物料商品价格也同步劲扬。

* 其他:

--和硕 昨日公布去年第四季税后纯益26.52亿台币，季增96%；去年全年获利61亿台币，年增超过50倍，创分家后最佳成绩。本季传统淡季，主要业务都将衰退，估计下半年获利会有更明显改善。

--裕隆 集团总经理陈国荣昨日表示，自有品牌纳智捷去年在大陆销量3.1万辆，已带动转投资公司东风裕隆去年开始获利，今年纳智捷在大陆将持续推出多款新车，全年销量要较去年倍增、力拚6万辆目标。

--人民币业务开放满月，台湾金融市场出现存款重新洗牌、币别移转、中小型银行异军突起及国人参与大陆市场高成长获利等四大改变。首波吸金大战中，一银以15.5亿元人民币存款胜出，全体银行一个月内冲出100亿元佳绩，初估年底前可达600亿元，甚至破千亿元。(完）

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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