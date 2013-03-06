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亚洲 | 2013年 3月 6日 星期三 08:38 BJT

《香港报摘》--经济日报3月6日

* 要闻版头条:

--即将卸任的国务院总理温家宝在最后一份政府工作报告，以全面下调主要经济指标及大幅增加财政赤字两项措施，倒迫中国经济转型。专家认为，此举反映中央不再片面追求GDP数字增长，而是释放财政红利扩大内需，为经济注入持久动力。 * 其他: 　 --政府接连出招打压楼市下，中、上价屋苑率先受压，成交量急降。多名资深地产界人士认为，政府推出「加辣」招后，楼市将会出现大调整；甚至有指最坏情况下楼价可贬值2、3成。

--恒地 主席李兆基，向政府捐赠农地兴建资助性房屋计划，有新进展。市传其会私人向恒地回购农地，再转赠政府。业界料，恒地会将所得收益，以特别股息派发予小股东。

--恒生银行 今年开始更改兴业银行 的入帐方式，副董事长兼行政总裁李慧敏表示，假设去年剔除兴业的盈利贡献，股本回报率(ROE)将由22.9%降至18%，惟强调18%在业界来说仍处于高水平。(完)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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