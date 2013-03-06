《香港报摘》--经济日报3月6日

日本股市：日圆跌势暂停拖累日经指数收低，但半导体类股上涨
路透东京3月30日 - 日本股市日经指数周四下跌，日圆走软趋势中止造成拖累；但半导体设备制造商上涨，追随纳斯达克市场隔夜的涨势。
* 要闻版头条:
--即将卸任的国务院总理温家宝在最后一份政府工作报告，以全面下调主要经济指标及大幅增加财政赤字两项措施，倒迫中国经济转型。专家认为，此举反映中央不再片面追求GDP数字增长，而是释放财政红利扩大内需，为经济注入持久动力。 * 其他: --政府接连出招打压楼市下，中、上价屋苑率先受压，成交量急降。多名资深地产界人士认为，政府推出「加辣」招后，楼市将会出现大调整；甚至有指最坏情况下楼价可贬值2、3成。
--恒地 主席李兆基，向政府捐赠农地兴建资助性房屋计划，有新进展。市传其会私人向恒地回购农地，再转赠政府。业界料，恒地会将所得收益，以特别股息派发予小股东。
--恒生银行 今年开始更改兴业银行 的入帐方式，副董事长兼行政总裁李慧敏表示，假设去年剔除兴业的盈利贡献，股本回报率(ROE)将由22.9%降至18%，惟强调18%在业界来说仍处于高水平。(完)
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路透东京3月30日 - 日本股市日经指数周四下跌，日圆走软趋势中止造成拖累；但半导体设备制造商上涨，追随纳斯达克市场隔夜的涨势。
路透台北3月30日 - 台湾股市周四收微跌且连五黑；分析师表示，在亚洲股市多呈回档 格局，加上清明节长假来临，内外资追价力道均减弱；惟收盘指数仍守在9,806.83点月线之 上，量能亦未大幅缩减，短线仍偏正面，大盘料将续呈高档震荡格局。 台湾加权股价指数 收跌0.08%至9,848.15点；今日成交初值 为890.75 亿台币，上交易日修正后为887.48亿。 〞即将进入长假，台币暂时不升了，外资买盘也减弱，等过完四天长假后再说。〞兆丰 国际投顾一不愿具名分析师说。 他并称，由于四月中旬中以后潜在变数较多，接下来就看多头能否把握财报公布前往上 攻万点。 台新投顾分析师黄文清指出，长假效应加上国际股市的变化，使市场观望气氛偏浓，惟 量能并未大幅缩减，短线大盘表现不致太差。 他们表示，近日美元指数转强，台币未进一步强升，且从台积电 和鸿海<2317 .TW>等大型权值股均休息观察，显示台币止升走贬，外资汇入力道减弱、买盘缩减，指数陷
路透北京3月30日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平。这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。