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亚洲 | 2013年 3月 6日 星期三 08:36 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》3月6日－3月13日

(除特别说明外，均为GMT时间)

3月6日(三)

伦敦－2013年欧洲货币杂志主办债券投资者会议(最后一日)。

巴西利亚－巴西央行举行货币政策委员会会议(最后一日)。

3月7日(四)

贝尔格莱德－塞尔维亚央行举行执行委员会会议。

亚松森－巴拉圭央行举行货币政策会议。

雅加达－印尼央行召开理事会会议。

吉隆坡－马来西亚央行召开货币政策委员会会议。

3月8日(五)

莫斯科－20国集团(G20)特别代表会议(至3月9日)。

墨西哥城－墨西哥央行公布货币政策声明。

3月9日(六)

莫斯科－20国集团(G20)特别代表会议。

3月10日(日)

巴塞尔－国际清算银行会议(至3月11日)

3月11日(一)

巴塞尔－国际清算银行会议(最后一日)

3月12日(二)

布达佩斯－匈牙利央行会议(非制定利率)。

3月13日(三)

萨格勒布－克罗地亚央行召开会议。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)

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