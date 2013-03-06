《新兴市场重要经济事件预告》3月6日－3月13日

日本股市：日圆跌势暂停拖累日经指数收低，但半导体类股上涨
路透东京3月30日 - 日本股市日经指数周四下跌，日圆走软趋势中止造成拖累；但半导体设备制造商上涨，追随纳斯达克市场隔夜的涨势。
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3月6日(三)
伦敦－2013年欧洲货币杂志主办债券投资者会议(最后一日)。
巴西利亚－巴西央行举行货币政策委员会会议(最后一日)。
3月7日(四)
贝尔格莱德－塞尔维亚央行举行执行委员会会议。
亚松森－巴拉圭央行举行货币政策会议。
雅加达－印尼央行召开理事会会议。
吉隆坡－马来西亚央行召开货币政策委员会会议。
3月8日(五)
莫斯科－20国集团(G20)特别代表会议(至3月9日)。
墨西哥城－墨西哥央行公布货币政策声明。
3月9日(六)
莫斯科－20国集团(G20)特别代表会议。
3月10日(日)
巴塞尔－国际清算银行会议(至3月11日)
3月11日(一)
巴塞尔－国际清算银行会议(最后一日)
3月12日(二)
布达佩斯－匈牙利央行会议(非制定利率)。
3月13日(三)
萨格勒布－克罗地亚央行召开会议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)
路透东京3月30日 - 日本股市日经指数周四下跌，日圆走软趋势中止造成拖累；但半导体设备制造商上涨，追随纳斯达克市场隔夜的涨势。
路透台北3月30日 - 台湾股市周四收微跌且连五黑；分析师表示，在亚洲股市多呈回档 格局，加上清明节长假来临，内外资追价力道均减弱；惟收盘指数仍守在9,806.83点月线之 上，量能亦未大幅缩减，短线仍偏正面，大盘料将续呈高档震荡格局。 台湾加权股价指数 收跌0.08%至9,848.15点；今日成交初值 为890.75 亿台币，上交易日修正后为887.48亿。 〞即将进入长假，台币暂时不升了，外资买盘也减弱，等过完四天长假后再说。〞兆丰 国际投顾一不愿具名分析师说。 他并称，由于四月中旬中以后潜在变数较多，接下来就看多头能否把握财报公布前往上 攻万点。 台新投顾分析师黄文清指出，长假效应加上国际股市的变化，使市场观望气氛偏浓，惟 量能并未大幅缩减，短线大盘表现不致太差。 他们表示，近日美元指数转强，台币未进一步强升，且从台积电 和鸿海<2317 .TW>等大型权值股均休息观察，显示台币止升走贬，外资汇入力道减弱、买盘缩减，指数陷
路透北京3月30日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平。这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。