中国金融：银监会主席称正研究分析存贷比政策，若修改将以其他方式替代

《国际主要央行公开市场操作一览》--3月30日
路透北京3月30日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平。这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。
路透上海3月6日 - 中国银行业监督管理委员会主席尚福林表示，银监会正在研究并深入分析存贷比政策。同时银监会将积极落实“新国五条”的要求，在房地产相关信贷控制方面也会有所安排。
中国证券报周三援引他称，存贷比政策实施多年来，对加强银行的流动性管理，有一定积极意义。如果真的要修改，就必须以其他管理方式去替代它。而目前触发存贷比红线的商业银行很少，主要是一些存款来源不太稳定的小型商业银行。
对2013年开始实施的新资本监管协议，尚福林表示，大部分商业银行已达到标准，且银监会在过渡期和新型资本工具等方面都安排了一定政策，可以减少商业银行达标的压力。
谈及“影子银行”，他认为，按照国际通行定义，目前国内的信托、银行理财产品和银行表外业务等，实际上都不是“影子银行”，因为这些业务都处于严格监管之下，“明确‘影子银行’的概念后，我们就要采取一定措施，控制影子银行规模。我们对影子银行可以有监管，在监管适度的同时控制风险，防止风险交叉传染。”
而对近期银行理财产品市场风险频发，尚福林表示，要高度关注这些风险，并积极研究如何加强管理和规范。比如，银行理财产品的产品设计和销售、资金投向在进一步规范；严禁销售未经授权的产品、私募股权类的产品等；严禁误导投资者，促进市场规范发展。
国务院上周五最新公布房地产调控政策细则，要求继续严格执行商品住房限购措施，同时严格执行二套及以上住房信贷政策，对房价过快上涨城市可进一步提高二套房首付比例和贷款利率。有分析师预计，未来针对需求端的限购政策可能仍是调控重点。 (完)
欲浏览中国两会相关新闻，请点选 (发稿 丁淑琴; 审校 张喜良)
路透北京3月30日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平。这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。
* 日经指数跌0.78%，沪综指跌0.79%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，美国原油涨0.36%，美国10年期公债收益率2.3909%
路透香港3月30日 - 受市场竞争激烈以及前一年度出售非核心资产带来特殊利润令同比基数较高，香港中旅国际投资有限公司 2016年度净利同比大减74%。管理层周四表示，今年旅游景区业务将稳中有升，酒店的入住率及收入等也有不错的增长势头。