中国金融：银监会主席称正研究分析存贷比政策，若修改将以其他方式替代

路透上海3月6日 - 中国银行业监督管理委员会主席尚福林表示，银监会正在研究并深入分析存贷比政策。同时银监会将积极落实“新国五条”的要求，在房地产相关信贷控制方面也会有所安排。

中国证券报周三援引他称，存贷比政策实施多年来，对加强银行的流动性管理，有一定积极意义。如果真的要修改，就必须以其他管理方式去替代它。而目前触发存贷比红线的商业银行很少，主要是一些存款来源不太稳定的小型商业银行。

对2013年开始实施的新资本监管协议，尚福林表示，大部分商业银行已达到标准，且银监会在过渡期和新型资本工具等方面都安排了一定政策，可以减少商业银行达标的压力。

谈及“影子银行”，他认为，按照国际通行定义，目前国内的信托、银行理财产品和银行表外业务等，实际上都不是“影子银行”，因为这些业务都处于严格监管之下，“明确‘影子银行’的概念后，我们就要采取一定措施，控制影子银行规模。我们对影子银行可以有监管，在监管适度的同时控制风险，防止风险交叉传染。”

而对近期银行理财产品市场风险频发，尚福林表示，要高度关注这些风险，并积极研究如何加强管理和规范。比如，银行理财产品的产品设计和销售、资金投向在进一步规范；严禁销售未经授权的产品、私募股权类的产品等；严禁误导投资者，促进市场规范发展。

国务院上周五最新公布房地产调控政策细则，要求继续严格执行商品住房限购措施，同时严格执行二套及以上住房信贷政策，对房价过快上涨城市可进一步提高二套房首付比例和贷款利率。有分析师预计，未来针对需求端的限购政策可能仍是调控重点。 (完)