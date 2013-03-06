重发-澳洲数据：第四季经季调实质GDP较上季成长0.6%,同比成长3.1%

日本股市：日圆跌势暂停拖累日经指数收低，但半导体类股上涨
路透东京3月30日 - 日本股市日经指数周四下跌，日圆走软趋势中止造成拖累；但半导体设备制造商上涨，追随纳斯达克市场隔夜的涨势。
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路透悉尼3月6日 - 澳洲统计局周三公布的数据显示，澳洲第四季经季节调整的实质国内生产总值(GDP)较前季增长0.6%，较上年同期增长3.1%。 以下为详细数据(经季节调整的变动百分比%):
第四季(较前季) 第三季(较前季) 第四季(较上年同期) GDP +0.6 +0.7 +3.1 最终消费支出 +0.1 -0.1 +2.5 贸易条件(贸易比价) -2.7 -5.3 -12.9 路透调查结果显示，市场原本预计第四季实质GDP较前季成长0.6%,较上年同期成长3.0%。 欲浏览详细数据请访问澳洲统计局网站(www.abs.gov.au) 浏览澳洲数据相关新闻,请点选 ;其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] (完)
(编译 白云; 审校 李爽)
路透东京3月30日 - 日本股市日经指数周四下跌，日圆走软趋势中止造成拖累；但半导体设备制造商上涨，追随纳斯达克市场隔夜的涨势。
路透台北3月30日 - 台湾股市周四收微跌且连五黑；分析师表示，在亚洲股市多呈回档 格局，加上清明节长假来临，内外资追价力道均减弱；惟收盘指数仍守在9,806.83点月线之 上，量能亦未大幅缩减，短线仍偏正面，大盘料将续呈高档震荡格局。 台湾加权股价指数 收跌0.08%至9,848.15点；今日成交初值 为890.75 亿台币，上交易日修正后为887.48亿。 〞即将进入长假，台币暂时不升了，外资买盘也减弱，等过完四天长假后再说。〞兆丰 国际投顾一不愿具名分析师说。 他并称，由于四月中旬中以后潜在变数较多，接下来就看多头能否把握财报公布前往上 攻万点。 台新投顾分析师黄文清指出，长假效应加上国际股市的变化，使市场观望气氛偏浓，惟 量能并未大幅缩减，短线大盘表现不致太差。 他们表示，近日美元指数转强，台币未进一步强升，且从台积电 和鸿海<2317 .TW>等大型权值股均休息观察，显示台币止升走贬，外资汇入力道减弱、买盘缩减，指数陷
路透北京3月30日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平。这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。