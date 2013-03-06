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货币新闻 | 2013年 3月 6日 星期三 08:48 BJT

重发-澳洲数据：第四季经季调实质GDP较上季成长0.6%,同比成长3.1%

(重发调整表格格式)

路透悉尼3月6日 - 澳洲统计局周三公布的数据显示，澳洲第四季经季节调整的实质国内生产总值(GDP)较前季增长0.6%，较上年同期增长3.1%。 以下为详细数据(经季节调整的变动百分比%):

第四季(较前季) 第三季(较前季) 第四季(较上年同期) GDP +0.6 +0.7 +3.1 最终消费支出 +0.1 -0.1 +2.5 贸易条件(贸易比价) -2.7 -5.3 -12.9 路透调查结果显示，市场原本预计第四季实质GDP较前季成长0.6%,较上年同期成长3.0%。 欲浏览详细数据请访问澳洲统计局网站(www.abs.gov.au) 浏览澳洲数据相关新闻,请点选 ;其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] (完)

(编译 白云; 审校 李爽)

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