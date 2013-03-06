主要国家经济指标预测--3月7日****

全球政经：中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力--欧盟执委
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。
路透3月7日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程 3月7日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 1月 逆差5 逆差4.27 进口(较前月) -- -6.0% 出口(较前月) -- +3.0% 0200 日本央行利率决定 3月 -- 0.10% 0500 日本领先指标(较前月) 1月 -- +1.4 同时指标(较前月) -- +2.5 0630 法国ILO失业率 第四季 -- 10.30% 0645 瑞士未经调整的失业率 2月 3.4% 3.4% 0745 法国贸易收支(亿欧元) 1月 -- 逆差53 进口(亿欧元) -- 431.37 出口(亿欧元) -- 377.88 0900 意大利PPI(较前月) 1月 +0.3% -0.2% (较上年同期) +1.8% +1.8% 1100 德国工业订单 1月 +0.5% +0.8% 1200 英国央行利率决议 3月 0.50% 0.50% 1230 美国Challenger企业计划裁员人数(万 2月 -- 4.043 人) 1245 欧洲央行利率决议 3月 0.75% 0.75% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 3月2日当周 35.5 34.4 初请失业金人数四周均值(万人) -- 35.5 续请失业金人数(百万人) 2月23日当周 311 307.4 1330 美国国际贸易收支(亿美元) 1月 逆差426 逆差385. 4 1330 美国非农业生产率环比年率 第四季修正值 -1.6% -2.0% 单位劳工成本 +4.3% +4.5% 1330 加拿大建筑许可 1月 +5.3% -11.2% 1330 加拿大贸易收支(亿加元) 1月 逆差6 逆差9 出口(亿加元) 380.5 376 进口(亿加元) 387 385.1 2000 美国消费者信贷(亿美元) 1月 增加145 增加145. 9 -- 美国ICSC连锁店销售 2月 -- +4.5% 2145 新西兰制造业销售(较前季) 第四季 -- +2.6% 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 2月 -- +1.3% 2350 日本未经季节调整经常账收支(亿日圆 1月 赤字6,260 赤字2,641 ) 2350 日本国内生产总值(GDP)(环比年率) 第四季修正值 +0.2% -0.4% (较前季) +0.1% -0.1% 附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表: 3月6日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0030 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 +0.6% +0.6% (较上年同期) +3.1% +3.0% 0800 英国Halifax房价指数(较前月) 2月 +0.5% +0.2% 房价指数三个月均值(较上年 +1.9% +1.7% 同期) 1000 欧元区区内生产总值(GDP)(较上季) 第四季修正值 -0.6% -0.6% (较上年同期) -0.9% -0.9% 1200 美国抵押贷款指数 3月1日当周 864.1 -- 再融资指数 4,712.4 -- 1315 美国ADP民间就业岗位(万) 2月 增加19.8 增加17.0 1500 美国工厂订单 1月 -2.0% -2.2% 美国耐久财(耐用品)订单 1月修正值 -4.9% -- 1500 加拿大央行利率决定 -- 1.00% 1.00% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (编译 石冠兰; 审校 戴素萍)
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。
路透东京3月30日 - 日本公债价格周四走软，因较长期公债在大涨后遭遇获利了结；但市场已脱离低点，之前两年期日债标售吸引了充足的投资者需求。 10年期日债6月期货 跌0.05点至150.40，今日稍早一度坠至150.33。 两年期日债收益率(殖利率) 涨2个基点，至负0.235%，之前一度高见负0.230%。 周四日本政府发行2.2万亿日圆(197.8亿美元)两年期公债时，衡量需求状况的投标倍数仍保持在比较高的3.82，前次发行时为3.92。 交易商表示，对日本央行在例行市场操作中减少短期公债购买的担心，被新债发行量减少的影响所抵消。 从本月开始，财务省选择将两年期公债发行规模缩减1,000亿日圆。 30年期公债 收益率上升1.5个基点至0.835%，投资者在昨日上涨后了结获利。超长期公债收益率昨日下降，受追踪指数表现的市场参与方的月底买需推动。
路透香港3月30日 - 北京控股旗下的北控水务周四公布，去年度净利同比增长31%，好于市场预期，因业务收入增加，惟派息率轻微下降。