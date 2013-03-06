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亚洲 | 2013年 3月 7日 星期四 07:45 BJT

****主要国家经济指标预测--3月7日****

路透3月7日 - 
    以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程

 3月7日(四)
 GMT时间      经济指标/活动                      公布时段      预估值      前值
 0030         澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元)      1月           逆差5       逆差4.27
                         进口(较前月)                          --          -6.0%
                         出口(较前月)                          --          +3.0%
 0200         日本央行利率决定                   3月           --          0.10%
 0500         日本领先指标(较前月)               1月           --          +1.4
                  同时指标(较前月)                             --          +2.5
 0630         法国ILO失业率                      第四季        --          10.30%
 0645         瑞士未经调整的失业率               2月           3.4%        3.4%
 0745         法国贸易收支(亿欧元)               1月           --          逆差53
                 进口(亿欧元)                                  --          431.37
                 出口(亿欧元)                                  --          377.88
 0900         意大利PPI(较前月)                  1月           +0.3%       -0.2%
                      (较上年同期)                             +1.8%       +1.8%
 1100         德国工业订单                       1月           +0.5%       +0.8%
 1200         英国央行利率决议                   3月           0.50%       0.50%
 1230         美国Challenger企业计划裁员人数(万  2月           --          4.043
              人)                                                          
 1245         欧洲央行利率决议                   3月           0.75%       0.75%
 1330         美国一周初请失业金人数(万人)       3月2日当周    35.5        34.4
              初请失业金人数四周均值(万人)                     --          35.5
              续请失业金人数(百万人)             2月23日当周   311         307.4
 1330         美国国际贸易收支(亿美元)           1月           逆差426     逆差385. 4
 1330         美国非农业生产率环比年率           第四季修正值  -1.6%       -2.0%
              单位劳工成本                                     +4.3%       +4.5%
 1330         加拿大建筑许可                     1月           +5.3%       -11.2%
 1330         加拿大贸易收支(亿加元)             1月           逆差6       逆差9
              出口(亿加元)                                     380.5       376
              进口(亿加元)                                     387         385.1
 2000         美国消费者信贷(亿美元)             1月           增加145     增加145. 9
 --           美国ICSC连锁店销售                 2月           --          +4.5%
 2145         新西兰制造业销售(较前季)           第四季        --          +2.6%
 2350         日本银行放款余额(较上年同期)       2月           --          +1.3%
 2350         日本未经季节调整经常账收支(亿日圆  1月           赤字6,260   赤字2,641
              )                                                            
 2350         日本国内生产总值(GDP)(环比年率)    第四季修正值  +0.2%       -0.4%
                                 (较前季)                      +0.1%       -0.1%
 

    
   附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:   
       
    
 3月6日(三)
 GMT时间     经济指标/活动                       公布时段      现值        预估值
 0030        澳洲国内生产总值(GDP)(较前季)       第四季        +0.6%       +0.6%
                               (较上年同期)                    +3.1%       +3.0%
 0800        英国Halifax房价指数(较前月)         2月           +0.5%       +0.2%
                      房价指数三个月均值(较上年                +1.9%       +1.7%
             同期)                                                         
 1000        欧元区区内生产总值(GDP)(较上季)     第四季修正值  -0.6%       -0.6%
                                 (较上年同期)                  -0.9%       -0.9%
 1200        美国抵押贷款指数                    3月1日当周    864.1       --
                 再融资指数                                    4,712.4     --
 1315        美国ADP民间就业岗位(万)             2月           增加19.8    增加17.0
 1500        美国工厂订单                        1月           -2.0%       -2.2%
             美国耐久财(耐用品)订单              1月修正值     -4.9%       --
 1500        加拿大央行利率决定                  --            1.00%       1.00%
   (完)
    
     
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                         日本与韩国                  
    欧洲                                 澳洲与新西兰                
    中国                                 台湾                        
 
 已公布经济指标一览
    美国                                 日本                        
    欧洲                                 韩国                        
    中国                                 香港                        
    澳洲                                 台湾                        
 
 (编译 石冠兰; 审校 戴素萍)

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